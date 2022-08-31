Hababam sınıfında herkes aşıktı! Sevda Aktolga'nın son halini gören yıllara meydan okumuş diyor

Hababam sınıfı ile akıllara kazınan yeşilçam'ın güzel oyuncusu sevda aktolga, yıllar içindeki değişimiyle görenleri hayrete düşürüyor işte sevda aktolga nun son hali.

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Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi bir dönemin en çok seyredilen filmlerinde boy gösteren oyuncu Sevda Aktolga değişimiyle sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti. Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalarda yer edinmişti. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kariyere ilk adım: İnsan Avcısı

1975 yılında oynadığı İnsan Avcısı filmi ile kariyerine başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda boy gösterdi.

Şu sıralar 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde sade güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler gözlerine İnanamadı.

İşte Sevda Aktolga'nın son hali

Sevda Aktolga kimdir?

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Sevda Aktolga, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde 'Sacide' karakterini canlandırdı.

Şaban Oğlu Şaban filminde Selma karakterine can veren Sevda Aktolga, Yeşilçam kuşağıyla gençle nesil tarafından günümüzde de tanınmaya devam ediyor. Adile Naşit, Münir Özkul, Kemal Sunal gibi usta isimlerle birlikte çalışan Sevda Aktolga, bir süredir gözler uzak bir hayat sürüyor.

Şaban Oğlu Şaban filminin ardından ise Cennetin Çocukları' filmleri geldi. Oyunculuğa 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saatinde başladı.

Sevda Aktolga, 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmi ile ilk kez sinema filminde oynadı.

Ertem Eğilmez imzalı 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde kendi ismini taşıyan karakterle beyazperdeye çıktı. Adile Naşit ile Münir Özkul'un başrolde yer aldığı 'Gülen Gözler'de ise Hikmet karakterini canlandırdı. 1986 yılında setlere bir süre ara verdikten sonra 1997 yılında Baba Evi dizisiyle ekranlara geri döndü. Sevda Aktolga son olarak 2014 yapımı sinema filmi 'Aşk Oyunu'nda rol aldı ve 'Münire' Münire karakteri ile seyirci karşısına çıktı.