Survivor Sabriye'nin birde esmer güzeli ablasını görün! Benzerliğini gören ikiz sanıyor

Survivor 2019'da gösterdiği performansla herkesi etkileyen sporcu Sabriye Şengül'ün ablasını görenler adeta büyüleniyor.Ünlü ismin ablasıyla benzerliği ve değişimi sosyal medyada viral oldu.

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2005 yılından yayın hayatına başlayan TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da 2019 yılında yarışan kickboksçu Sabriye Şengül başarılı performansı, ağır başlılığı ile herkesi etkilemişti.

Değişimiyle şaşırtmıştı

Şimdilerde yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle gündemlerden düşmeyen Survivor'un Sabriyesi sosyal medyayı da sık kullanan isimler arasında yer alan Sabriye Şengül paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde İnstagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Şengül düzgün fiziği, değişimi ve yeni imajıyla sosyal medya hesabından çok sayıda beğeni almıştı.

"Ablan değil ikizin gibi..."

Sabriye Şengül bu defa İnstagram hesabından ablasıyla olan fotoğrafını paylaştı.Paylaşımına "Beni genel de ablama benzetirler. Siz ne düşünüyorsunuz benziyor muyuz?" diye notunu düştü.

Abla kardeş benzerlikleriyle herkesi şok etti. Survivor yarışmacısının fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni gelirken ünlü ismin sevenleri fotoğrafın altına "Bu kadar benzerlik olmaz", "Ablan değil ikizin gibi" yorumları yaptı. İşte Sabriye Şengül'ün ablasıyla olan o pozu...

Sabriye Şengül kimdir?

12 Kasım 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından beri sporla ilgilenen ünlü isim spor hayatına hentbol oynayarak başlamıştır. 2006 yılında hocasının tavsiyesi ile boksa yönelen Sabriye Şengül 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştur.

Survivor yarışmasında 2017- 2019 yılları arasında yarışan ve adını duyuran ünlü isim yarışmanın bitiminde karma dövüş sanatları disiplinindeki ilk maçına çıkmıştır. Haziran 2021'deki ikinci maçında Mona Ftouhi'yi galip eden Şengül ilk profosyonel galibiyetini almıştır.