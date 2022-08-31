Murat Sancak'tan Balotelli'yi kızdıracak açıklama: Şansları olamaz

Mario Balotelli'nin İsviçre takımı Sion ile anlaştığı öne sürülmüştü. İddialara ilişkin Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak açıklama yaptı. Sancak, 'Balotelli'nin Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz' dedi.

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Adana Demirspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli’nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddia edildi. Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, "Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz" dedi.

"Hepsi dedikodu, yatırırlarsa alırlar"

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında, "Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200’ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli." ifadelerine yer verdi.