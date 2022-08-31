Meyve ve sebze kabuklarını çöpe atmayın! Evde renk renk doğal boya nasıl yapılır

Dolapta bozulmak üzere olan ıspanakları, portakalları, pancarları, soğan kabuklarını veya kırmızı lahanayı atmak yerine boya olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Solmuş elbiselerinizi, renginden sıkıldığını tişörtlerinizi bu şekilde yenileyin. İşte basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz doğal tekstil boyaları...

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Çok uzun yıllardır boyama işinde meyveler ve sebzelerin kökleri kullanılıyor. Siz de meyve ve sebzeleri boya yapımında kullanabilirsiniz. Meyve ve sebzelerden doğal boya yapmanın püf noktalarını sizler için derledik...

Doğal boya yapımı için malzemeler:

- Pancar kabukları

- Soğan kabukları

- Kırmızı lahana yaprakları

- Ispanak

- Portakal kabukları

- Küçük tencere

Evde doğal boya yapılışı:

- Evde doğal boya yapmak için kullanmak üzere meyve ve sebzelerinizi ayarlayın. Bu meyve ve sebzeler bozulmak üzere olabilir.

- Evde doğal boya yapımına başlarken önce, kullanacağınız meyve ve sebzeleri küçük küçük doğrayın ve bir tencerenin içine koyun.

- Tencerenin içine, ullandığınız meyve ya da sebzenin iki katı kadar da su ilave edin. Orta ateşe ayarlayın ve malzemeleri bir saat boyunca kaynatın.

- Malzemeleriniz 1 saat boyunca kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve suyun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

- Dinlenerek oda sıcaklığına gelen suyu süzgeç yardımıyla süzerek, cam kapların içine koyun.

- Artık istediğiniz giysinizi veya kumaşınızı boyamak için renginiz hazır...

Püf noktaları:

- Yeterli pigmentte boyayı oluşturabilmek için, kullanacağınız her bir sebze veya meyvenin en az bir fincan kadar miktarda olması gerekiyor.

- Yaban mersini, böğürtlen ve kırmızı lahanadan güzel bir mavi rengi elde etmeniz mümkün...

- Ahududu ve pancardan kırmızı tonlarını elde edebilirsiniz.

- Portakal ve limon kabuklarından açık sarı ya da hardal sarısı renginde boyalar elde edebilirsiniz.

- Ispanak, güzel ve tatlı bir yeşil rengi oluşturur.

- Soğan kabuklarını kullanarak da turuncu rengini elde edebilirsiniz.

- Bütün bu malzemelerin dışında diğer renk meyve ve sebzelerden de farklı renkler elde etmeniz mümkündür.

- Bu doğal boya yapma yöntemi her ne kadar kumaş boyamak için olsa da yumurta veya yüz boyamak için de kullanabilirsiniz.

- Hazırladığınız renklerin pigmentlerinin, giysi üzerinde kalıcılığını sağlayabilmek için sabitleyici bir karışım hazırlayın.

Boyayı sabitlemek içim:

- Meyvelerden elde ettiğiniz boyaları sabitlemek için, elde ettiğiniz rengin içine 1/4 fincan tuz ve 4 bardak su ilave edin ve kaynatın.

- Sebzelerden elde ettiğiniz boyaları sabitlemek için ise, bir fincan sirke ve dört bardak suyu 1 saat boyunca kaynatın.

- İstediğiniz renge ulaştığınızda, istediğiniz kumaşı veya giysinizi rengin içinde ıslatın. Sonra soğuk su ile durulayın.