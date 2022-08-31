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Ali Babacan'dan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Adayım...

Ali Babacan'dan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Adayım...

Altılı masanın ortaklarından DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, altılı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında herhangi bir mutabakata varılamazsa Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını söyledi.

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Altılı masa üyelerinden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklama geldi.

Babacan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Biz 50+1’i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek” dedi.

"Uzlaşamazsak aday olacağım"

Kendisine yöneltilen, "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Babacan, altılı masada uzlaşı olmaması halinde partisinin Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını söyleyerek, "Ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir Cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıyım." ifadesini kullandı.

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