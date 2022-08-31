Skoda, yeni elektrikli aracını tanıttı! TOGG'a benzerliği dikkat çekti
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Skoda, SUV model yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Skoda'nın yeni aracının kapı tasarımıyla TOGG'a olan benzerliği dikkat çekti. İşte Vision 7S'in fotoğrafları...
Otomobil üreticisi Skoda, elektrik dönüşümü konusunda hızlanıyor. Şirket yapılan bir etkinlikle yeni logosunu ve 7 koltuklu elektrikli SUV modelini tanıttı.
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Yeni logoda artık minimalist bir tasarımla markanın adı yazıyor.
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Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Zellmer'in açıklamalarına göre, marka 2026 yılına kadar toplam üç yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Bu elektrikli modellerin hepsi yeni tanıtılan Vision 7S'in tasarım dilini paylaşacak ve ilk olarak 2024 yılında kompakt SUV tanıtılacak.
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