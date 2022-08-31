BIST 3.178
DOLAR 18,19
EURO 18,20
ALTIN 1.000,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vincin üzerinde intihara kalkıştı! Tramvay seferleri durdu vatandaşlar 'atla atla' diye bağırdı

Vincin üzerinde intihara kalkıştı! Tramvay seferleri durdu vatandaşlar 'atla atla' diye bağırdı

İSTANBUL Fatih'te vincin üzerine çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. İkna çabaları sonuçsuz kalınca tramvay seferleri durdu işlerine giden vatandaşlar kilometrelerce yol yürüdü. Bazı vatandaşların ise metrelerce yükseklikte kişiye "atla atla" diye bağırdığı görüldü. Vincin tepesindeki şahıs yaklaşık 6 saat süren ikna çabasının ardından çıktığı yerden indirildi.

Abone ol

İstanbul Fatih'te hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay durağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında bulunan vince çıkan bir kişi bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki şahsın yanına itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs çıktığı yerden inmesi konusunda bir türlü ikna edilemedi.

Tramvay seferleri durdu, kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar isyan etti
İntihar girişimi nedeniyle, T1 tramvay hattı Sultanahmet ve Yusufpaşa seferleri de durdu. Vatandaşlar işlerine gitmek için kilometrelerce yol yürüdü. Dakikalarca yürüyen vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Bazı vatandaşları vincin üzerindeki şahsa "atla atla" diye bağırdığı görüldü.

Yaklaşık 6 saatlik ikna çabasının ardından şahıs çıktığı yerden indirildi
Bu sırada ekiplerin şahsı çıktığı yerden inmesi konusundaki ikna çabaları da sürdü.

Yaklaşık 6 saatin sonunda ikna edilen şahıs itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek polis ekiplerine teslim edildi. İntihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İntihar girişimi nedeniyle iptal edilen tramvay seferleri şahsın ikna edilmesiyle tekrar normale döndü. 20 dakika yolda olduğunu söyleyen bir vatandaş intihar girişimi nedeniyle işe geç kaldığını dile getirdi.

Yarım saat yürüdüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise, "Ne derdi varsa Allah yardım etsin. Ama biz kan ter içinde kaldık" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Skoda, yeni elektrikli aracını tanıttı! TOGG'a benzerliği dikkat çekti
Foto Galeri Skoda, yeni elektrikli aracını tanıttı! TOGG'a benzerliği dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Boynuzla dünyaya geldi! Ayakları olmayan bebek şaşkına uğrattı
Boynuzla dünyaya geldi! Ayakları olmayan bebek şaşkına uğrattı
Boşandığı eşinin evinde iki erkek görünce çılgına döndü
Boşandığı eşinin evinde iki erkek görünce çılgına döndü
Ali Babacan'dan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Adayım...
Ali Babacan'dan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri açıklaması: Adayım...
Hababam sınıfında herkes aşıktı! Sevda Aktolga'nın son halini gören yıllara meydan okumuş diyor
Hababam sınıfında herkes aşıktı! Sevda Aktolga'nın son halini gören yıllara meydan okumuş diyor
Bu yıl 5'inci zam! İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu
Bu yıl 5'inci zam! İç hat uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu
Survivor Sabriye'nin birde esmer güzeli ablasını görün! Benzerliğini gören ikiz sanıyor
Survivor Sabriye'nin birde esmer güzeli ablasını görün! Benzerliğini gören ikiz sanıyor
Murat Sancak'tan Balotelli'yi kızdıracak açıklama: Şansları olamaz
Murat Sancak'tan Balotelli'yi kızdıracak açıklama: Şansları olamaz
DSÖ rakamı açıkladı: Pakistan'da 800'den fazla tıbbi tesis zarar gördü
DSÖ rakamı açıkladı: Pakistan'da 800'den fazla tıbbi tesis zarar gördü
Müge Anlı yine izleyenleri dumur etti! Evli muavinle aşk yaşayan Ayşe milyonları şoka uğrattı
Müge Anlı yine izleyenleri dumur etti! Evli muavinle aşk yaşayan Ayşe milyonları şoka uğrattı
ABD'li seyahat uzmanından Türk Hava Yolları'na şok sözler: Bu hem kaba hem de mide bulandırıcı...
ABD'li seyahat uzmanından Türk Hava Yolları'na şok sözler: Bu hem kaba hem de mide bulandırıcı...