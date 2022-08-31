Şarkıcı Simge'den olay yaratacak itiraflar! "Önümü kesmeye çalıştı" dedi bakın kim çıktı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın bir radyo programında söyledikleriyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı bir meslektaşının yoluna taş koymaya çalıştığını itiraf etti. O isim merak konusu oldu.

Abone ol

Sahne kıyafetleri ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz hafta yeni şarkısı 'Ne Güzel'i müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Şarkısının klibi ile sosyal medyada tepki toplayan Simge bu defa olay yaratacak itirafları ile gündeme damga vurdu.

"Yıllarca önümü kesti" dedi akıl karıştırdı!

Ünlü şarkıcı, Kral Pop Radyo'da yayınlanan ve sunuculuğunu Özgür Aras’ın yaptığı “Özgür Aras’la Baş Başa” programına konuk oldu. Sağın müzik kariyerinde önüne çıkan engellerden bahsederken söyledikleriyle akıllarda soru işareti bıraktı.

2015 yılında yayınlandığı 'Mış Mış' şarkısı ile adını tüm Türkiye'ye duyuran ünlü şarkıcı müzik kariyerinin başında kadın bir sanatçının yoluna taş koymaya çalıştığını şu sözlerle açıkladı: "Çok ünlü, herkesin de çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesti. Gerçekten başarılıysanız kimse buna daha fazla engel koyamıyor."

Daha sonra yakın arkadaş olmuşlar

"Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı hanımefendi. Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ve bunu herkese yapıyordu. Korkması gerektiğine inanıyorum. Çünkü korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum."

Simge Sağın'ın bu sözleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının bu sözleri Twitterda gündem olurken akıllara birçok ünlü ismi getirdi.

Simge Sağın kimdir?

8 Ağustos 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Simge Sağın'ın babası müzisyendir. Küçüklüğünden beri müzikle iç içe olan ünlü isim 12 yaşında gitar eğitimi almaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi alan ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar'ın orkestrasına katılarak müzik kariyerine atıldı.

Daha sonra birçok ünlü ismin vokalist olarak eşlik eden Sağın 2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı çıkardı. Ünlü şarkıcının kariyerinin zirvesini görmeesini sağlayan şarkısı ise 'Miş Miş' oldu