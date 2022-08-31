20 erkek çocuğuna cinsel istismar! Ailelere internetten ulaşmış

JAPONYA'da, yaşları 5 ile 11 arasında değişen 20 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan eski bakıcı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Japonya'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen 20 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan 31 yaşındaki eski bir çocuk bakıcısının yargılandığı davada karar çıktı. Tokyo Bölge Mahkemesi lisanslı bir çocuk bakıcısı olan Akinori Hashimoto'yu 20 yıl hapse mahkum etti.

Ailelere internetten ulaşmış

Sanığın, çocuk bakıcıları ile ailelerin iletişim kurmasını sağlayan bir internet uygulaması sayesinde kurbanlarına ulaştığı, aynı zamanda çalıştığı farklı çocuk bakım tesisleri ve kamplarda da farklı yaşlardaki çocukları istismar ettiği öğrenilmişti.