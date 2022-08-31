Esra Ezmeci'ye gelen en bomba itiraf! Sosyal medyanın bile diline düştü, kocası ölmeden baķın ne yapmış

36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, ilk olarak Fulya İle Umudun Olsun programında adından söz ettirmişti. Daha sonra Fox TV'de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programın sunuculuğunu yapan güzel psikolog, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinlilikleri ile fenomen haline geldi. Esra Ezmeci yine bomba bir itirafı paylaştı. İşte sosyal medyanın bile diline düşen o itiraf...

Abone ol

Katıldığı televizyon programlarıyla adından söz ettirmeyi başaran güzel psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada da fenomen haline geldi. Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliklerine gelen birbirinden çarpıcı itiraflar ve sorulara verdiği cevaplarla tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

Fenomen haline geldi

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programındaki yaptığı yorum ve tespitlerle dikkat çeken 36 yaşındaki psikolog şimdilerde ise yine FOX TV'de yayınlanan kendi programı "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya"da sunuculuk yapıyor. Bunun yanı sıra takipçilerinden gelen soruları ve çarpıcı itirafları paylaşarak, yanıtlayan Ezmeci verdiği cevaplarla da fenemon haline geldi. Birçok soru ve cevaplarla gündeme oturan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, takipçisinin bu sorusu karşısında adeta ne diyeceğini bilemedi.

"Kocam benim mezarımı yaptırmış yeni tanıştığı kadınlara..."

Instagram hesabı üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliği sayesinde her gün takipçilerinin sorunlarını dinleyerek yol gösteren Ezmeci, yaşanan durumları değerlendirerek önemli tavsiyeler de veriyor. Bazen bazı sorular karşısında ne diyeceğini bilemeyen uzman isim birçok sorulan sorular ve cevapları ile bugüne kadar gündem olmayı başardı. Ezmeci son olarak yine gündem olacak bir itirafı profilinde paylaştı. Bir takipçisi, "Kocam benim mezarımı yaptırmış yeni tanıştığı kadınlara öldü diyormuş mezar fotosu atıp"demesi ise takipçilerini hayrete düşürdü. Fotoğrafı alıntılayarak kendi profilinde paylaşan Tansu Dayan ise "Erkekler kapatılsın" yorumunda bulundu.

İşte takipçisinin bomba itirafı;

Esra Ezmeci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1 Ağustos 1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yaptı.

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan güzel psikolog İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev almıştır. Fulya ile Umudun Olsun programında yorumları ve eleştirileriyle adından söz ettiren Ezmeci şimdilerde ise FOX TV'de yayınlanan kendi programını ("Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya) yapmaktadır.

Uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde görev yapan 36 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Etiler’de kendi terapi merkezinde psikologluk yapıyor.

Esra Ezmeci’nin daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları bulunuyor.