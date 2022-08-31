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Necip Hablemitoğlu suikastı! Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Necip Hablemitoğlu suikastı! Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

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Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli Albay Levent Göktaş için Türkiye'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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