İktidar değişirse SİHA projeleri durur mu? Selçuk Bayraktar'a muhalefetten cevap var

Bayraktar SİHA'ların patronu Selçuk Bayraktar, iktidar değişikliği durumunda projelerinin etkilenebileceğini açıkladı. Muhalefet kanadından ise, "Selçuk Bayraktar endişe etmesin! Ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz, daha fazla destekleriz" açıklamaları geldi.

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Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna "En ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter" diye cevap verdi. Bayraktar'ın sözlerine cevap veren muhalefet temsilcileri, herhangi bir iktidar değişikliğinde projelerin engellenmesinin söz konusu olmayacağının sözünü verdi.

Selçuk Bayraktar ne demişti?

Selçuk Bayraktar'ın Habertürk televizyonunda Kübra Par'ın bir sorusuna verdiği cevap yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kübra Par'ın, "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı" sorusuna Selçuk bayraktar şu yanıtı verdi: "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmakla birlikte en ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter."

Endişesi olmasın daha güçlü destekleriz

İndependent Türkçe, Selçuk Bayraktar'ın bu endişesini CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi temsilcilerine sordu. Muhalefet temsilcileri Bayraktar'ın bu endişesini "yersiz" bulduklarını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Endişesi olmasın, biz savunma sanayisi ile ilgili projeleri bu iktidardan çok daha güçlü bir şekilde destekleriz. Herhangi bir projenin engellenmesi muhalefetin aklının ucundan bile geçmez, savunma sanayisine hizmet eden projeleri elbette destekleriz ancak hırsızlığa tabii ki müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

Ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz

"Selçuk Bayraktar böyle bir kaygıya kapılıyorsa, bu durum kendisini bir partinin şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir işadamı olarak konumlandırdığı anlamına gelir ki bu kendisi açısından yanlış bir değerlendirmedir" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Ahat Andican, "Sayın Selçuk Bayraktar'ın Adalet ve Kalkınma Partisi lideriyle akrabalığı olması onun yatırımının ve üretiminin engellenmesine asla konu olamaz. Böyle bir şey olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Buradan Selçuk Bayraktar'a bir mesajım var" diyen Andican şöyle konuştu: "Rahat olsun, üretimine, çalışmalarına devam etsin. Ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. İktidara geldiğimizde kesinlikle bu başarılarının ve üretim yeteneğinin artması için maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz."

Baykar yola çıkarken önüne çıkarılan engelleri hatırlasın

"Baykar'ın projelerinin engellenmesi asla mümkün değil" diyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Selçuk Bey'e, Baykar bu yola çıkarken yaşadığı sıkıntıları, iktidar tarafından önüne konulan engelleri hatırlamasını tavsiye ediyorum" dedi. Türkiye'de herhangi bir iktidar değişikliğinin, ülkenin milli projelerinin önünün kesilmesinin gerekçesi olamayacağını belirten Kaya, "Bayraktar'ın yanlış bir çıkarım yaptığını düşünüyorum. İHA ve SİHA'lar bu ülkenin milli projeleridir. Bu projeler iktidarlara göre değişmez. Gözbebeği kurumlarımızın iktidar değişikliğine odaklı yorumlar yapmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şeffaflıktan uzak faaliyetler maliyeti artırıyor

DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç de savunma sanayinin güçlendirilmesi noktasında partilerinin net bir duruşa sahip olduğunu kaydetti. Daha önce büyükelçilik ve MİT Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Bilgiç, "Bu alanda adil rekabet ortamı gerekiyor. Şeffaflıktan uzak faaliyetler maliyeti arttırıcı bir işlev görüyor. Ancak herhangi bir şirketin projelerini durdurmamız asla ve asla söz konusu olmaz. İktidar değişikliğinde savunma sanayi projelerinde akamete uğrama riski olmadığı gibi şeffaf ve adil rekabet ortamında savunma sanayimiz daha da güçlenecek/yerlilik oranı yükselecektir. Selçuk Bayraktar’ın endişe duymasına gerek yok." dedi.

Baykar projelerinin başarılı olduğunu düşündüklerini aktaran Bilgiç, "Tabii ki yeterli değil. Savunma sanayisiyle ilgili projelerin millilik düzeylerinin daha yükseğe çıkması bizim birinci önceliğimiz. Bu bağlamda kritik askeri fabrikaların özelleştirilmesine de karşıyız" ifadelerini kullandı.

Hormonlu büyüme fırsatı tanınmaz

Gelecek Partisi Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi Cemalettin Kani Torun ise iktidar değişikliğinin ardından kamusal ya da özel herhangi bir projenin engellenmeyeceğini söyledi. "Projeler engellenmeyecek ama hiçbir şirkete 'hormonlu büyüme' fırsatı tanınmayacak" diyen Torun, "Savunma sanayisi şirketlerini her zaman destekleriz. Desteklenmesi de gerekir. Ama kimseye iltimas tanınmaz. Diğer savunma sanayi şirketleri nasıl destekler alıyorsa onlar da aynı desteklerden faydalanır. Bir engellenme çalışması da olmaz, kimse özel muamele görmez" dedi.