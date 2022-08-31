Erkekler bunları asla ciddiye almıyor! Kadınların en çok yaptığı hatalar

Erkekler, kadınların bazı davranışlarını çok gereksiz bulur. Kadınların takıldığı çoğu şeyi önemsemez ve ciddiye almaz. Partnerlerinin bazı konuları fazla ciddiye aldığını düşünür. Hatta bazı zamanlar bundan dolayı öfkelenebilirler. Erkeklerin ciddiye almadığı ve rahatsız olduğu şeyler açıklandı...

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Erkeklerin ve kadınların düşünceleri birbirinden çok farklıdır. Özellikle ikili ilişkilerde beklentilerinin aynı olması beklenemez. İlişkilerde kadınlar için çok önemli olan bazı konuları erkekler için pek de bir önem arz etmeyebilir. Onlar için sıradan bir hale gelen bu olayların gündeme gelmesinden rahatsız olabilirler. Erkeklerin asla ciddiye almadığı konuları sizler için derledik. bakın kadınlar en çok hangi hataları yapıyor...

İhtimaller

Kadınlar bir şeyleri varsaymayı çok severler ve sık sık yaparlar. Ama erkekler ihtimaller üzerinden konuşmaktan hiç hoşlanmaz. Eşleri gerçekleri kabullenmediğinde ve hala ihtimalleri düşündüğünde şaşırırlar ve bu duruma sinirlenebilirler. Ayrıca kendilerini çok rahatsız hissedebilirler. Bu nedenden dolayı hayatınızdaki gelişmelere dair varsayımlarda bulunmak yerine her zaman net olmaya çalışın. Böyle olduğunda partnerinizle daha doğru ve düzgün iletişim kurabilirsiniz.

Kadın arkadaşlar

Birçok kadın, erkek arkadaşının hayatındaki tek kadın olmak ister. Özellikle partnerlerinin kadın arkadaşlarını kabullenmek çok zordur. Partnerleri onlardan bahsettiklerinde ya da onlarla görüştüklerinde güvensizlik problemi yaşayabilirler. Fakat erkek arkadaşınızın ya da eşinizin hayatında kadın arkadaşlarının olmasının, onlardan hoşlandığı anlamına gelmediğini bilmeleri gerekir. Kadınlarla da normal bir arkadaşlık ilişkisi içinde olabilirler. Bu durumu mesele haline getirip aranızda tatsızlık çıkarmak ilişkinizi olumsuz etkiler. Çünkü erkekler bu durumu anlamakta genellikle güçlük çeker.

Fantaziler

Sağlıklı ve devamlı bir ilişki sürdürebilmek için aktif bir cinsel yaşama sahip olmanız gerekir. Fakat cinsel yaşam durgunlaştıkça, çiftler birbirinden çok kolay ve hızlı sıkılabilir. Bu monotonluğu ortadan kaldırmak için yeni fantezilere açık olmalısınız. Ancak kadınlar genellikle fantezileri gerçekleştirmek konusunda geride durabiliyor. Erkekler ise tam tersi bu konuda daha cesurlar ve kadınların çekingenliğini anlayamıyorlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için olabildiğince rahat davranmalısınız.

Gizliliği korumak

Erkekler, ilişkileri hakkındaki detaylara herkesin hakim olmasını istemez. Bazen kadınlar bu konuyu sorun haline getirebilir. İlişkideki detaylar yakın arkadaşlarla veya aile fertleriyle paylaşıldığında her iki tarafta bundan rahatsız olabilir. Fakat erkeklerin bu durumda hemen güveni kırılabilir ve bu durumdan rahatsızlık duyarlar. Kadınlar ise genellikle ilişkilerinde çözüm bulamadığı zaman birilerine anlatıp destek almak isterler. Erkekler bu durumu asla ciddiye almaz ve rahatsız olur. Bu sebeple ilişkinizi her zaman gizli tutmanız daha uygundur.