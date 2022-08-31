Ayda bir yapıp yiyecek, tadına doyamayacaksınız! İşte yapımı en kolay evde ciğer dürüm tarifi

Evinizde ayda bir yapıp yiyeceğiniz lezzetli ciğer dürüm tarifi hem ekonomik hem de oldukça pratik yapılan bir yemek. Canınız aperatif birşeyler çekti fakat evde ne yapabilirim ki? diye düşünüyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Aşağıda bulunan malzemeler ve adım adım vereceğimiz tarif ile evde yapımı en kolay ciğer dürüm tarifini uygulayarak doyurucu bir lezzet ile sofralarınıza renk katabilirsiniz. İşte yapımı en kolay evde ciğer dürüm tarifi ve malzemeleri...

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Evde hem aperatif hem de sağlıklı birşey tüketmek isteyenler ne yapsakta yesek diye düşünüp durur. Gerek kokusu gerekse lezzeti ile damaklarınızda eşsiz bir tad bırakacak olan ciğer dürüm tarifi artık muftağınızda. Yapımı oldukça kolay olan tarif üstelik çokta hesaplı. Hem karnınız doyacak hem de paranız cebinizle kalacak. İşte ev hanımlarının aradığı o yapımı en kolay olan ciğer dürüm tarifi ve malzemeleri...

Evde ciğer dürüm yapmak için gerekli olan malzemeler

*600 gram tavuk ciğeri (yürek ilaveli)

*4 yemek kaşığı zeytinyağı

*2 adet büyük boy kuru soğan

*1 çay kaşığı tuz

*1/2 çay kaşığı kimyon

*1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

* 1 göbek marul

Evde ciğer dürüm tarifi

Evde ciğer dürüm tarifini uygularken ilk olarak marketten aldığımız ciğerleri temizleyerek başlıyoruz. Temizleme işlemini yaparken dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır; Yürek kısmında bulunan yağlar bıçak yardımıyla temizlenir. Ayrıca yine yürekte bulunan kan pıhtıları güzelce temizlenir ve yıkanır. Dağa sonra temizlediğimiz diğerleri ne çok küçük ne çok büyük parçalar olacak şekilde doğruyoruz. Doğradığımız ciğerlerimizi bir kaba alıp bol su ile yıkıyoruz. Yıkama işlemi bittikten sonra süzgeçe alıyoruz. Çiğerlerimizin süzülmesi bittikten sonra yapışmaz tencerimize alıp, kapağını kapatıp ocağın üstüne koyuyoruz. Ciğer kendi suyunu salıp, kendi suyunu çekene kadar arada karıştırarak pişirmeye devam edin. Suyunu tamamen çektikten sonra tencerenizin içerisine 4 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, kimyon, karabiber'i ekleyip karıştırıyoruz ve orta ateşte ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Pişirme işlemimiz bittikten sonra ciğerlerimiz servis için hazır.

Ciğer dürüm nasıl servis edilir?

Ciğer dürümün birçok servis edilme şekli vardır ama en basiti dürüm şeklinde yapılan servistir. İlk olarak soğanlarımızı soyup, yarım ay şeklinde doğruyoruz. Daha sonra marullarımız da ince ince doğrayıp bir kaba alıyoruz. Marketten veya fırından aldığımız hazır lavaşlarımızı ilk olarak boş bir tavada ısıtıyoruz. Daha sonra lavaşımızın içerisine ciğerlerimizi üzerine de soğan ve marullarımızı ekleyerek sarıyoruz. Dilerseniz sarmadan önce yeniden barahat atabilir, ketçap ve mayonez seviyorsanız yiyeceğiniz kadar içerisine sıkabilirsiniz. Afiyet olsun...