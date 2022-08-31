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Edirne'de 'hasat' tartışmasında baba ile 18 yaşındaki oğlunu öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Edirne'de 'hasat' tartışmasında baba ile 18 yaşındaki oğlunu öldürdü

EDİRNE'de, baba Güray Döner (45) ve oğlu Koray Döner (18), daha önceden tanıdıkları Erol Yılmaz ile 'hasat' tartışması yaşadı. Yılmaz, baba ve oğlunu biçerdöver tamir ettikleri sırada tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Büyükgerdelli köyünde yaşayan Erol Yılmaz (59) ile köye ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) arasında hasat tartışması çıktı.

"Sen bu köye gelme"

Erol Yılmaz önceden tanıdığı Güray Döner'e, "Sen bu köye hasada gelme, burada hasadı ben yapacağım." dedi. 

Taraflar arasındaki sözlü tartışma sonrası Yılmaz, aracındaki av tüfeğiyle biçerdöverini tamir eden Döner ve oğlu Koray Döner'e (18) ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Yılmaz, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Baba ve oğlunun cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada, Süloğlu Kaymakamlığına vekalet eden Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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