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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TUSAŞ'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TUSAŞ'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.

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Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile görüşerek projeler hakkında bilgi aldı.

TUSAŞ Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, yapım çalışmaları devam eden ve 2023'te hazır olması beklenen Hürjet uçağının bir parçasına "Hürjet uçağımızın 18 Mart 2023'te havalarda olması için dua ediyorum. Rabbim, devletimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu eylesin." ifadelerini kullanarak imzasını attı.

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