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Duman grubu solisti Kaan Tangöze: Ekonomi o kadar s.çtı ki seçime kadar böyle devam edelim sonra...

Duman grubu solisti Kaan Tangöze: Ekonomi o kadar s.çtı ki seçime kadar böyle devam edelim sonra...

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri sırasında sahneden "“Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar s.çtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım. Seçimden sonra..." diye seslendi.

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Gülşen'in tutuklanmasına göndermede bulunan Duman grubu solisti Kaan Tangöze'den olay sözler geldi. Duman grubu solisti Kaan Tangöze, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kalamış’ta verdiği konser sırasında yaptığı açıklamayla dinleyenlerine seslendi.

Tangöze, şarkı arasında ekonomiye yönelik hükümete eleştirilerde bulunurken, önümüzdeki süreçte yeni olayların ve beklenmeyen gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.

Tangöze şu ifadeleri kullandı:

“Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar s.çtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım. Seçimden sonra..." dedi.

Vatandaşlar sosyal medyadan topa tuttu

Olay sözlerin ardından vatandaşlar Kaan Tangöze'ye "Şarkıcıysan şarkıcılığını yap başkaları yapınca yalaka siz yapınca özgürlük, demokrasi... Yok öyle yağma..." diyerek tepki gösterdi.

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