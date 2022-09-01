Kaan Tangöze ilk eşi Seçkin Piriler'i yeni karısı için dövmüştü Gülşen için 'sıçtılar' sözüyle olay oldu
TÜRKİYE gündemine şarkıcı Kaan Tangöze Gülşen için söylediği 'sıçtılar' sözüyle oturdu. Duman solisti Kaan Tangöze'nin bu sözleri sonrasında eski defterler açıldı. Kaan Tangöze sahnede performansından çok özel hayatındaki skandallarla biliniyor. Kaan Tangöze'nin hayatına aldığı kadınlar finalde hep bir felaket yaşadı. İlk eşi Seçkin Piriler'i ikinci karısı Kıvılcım Ural için döven Kaan Tangöze'nin unutulan bir intihar aşkı da var. Kaan Tangöze ile birlikte olan Ahu Paşakay kimdir?
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze gündeme Gülşen için yaptığı destek çıkışında sarfettiği sözlerle oturdu. Zafer Bayramı'nda verdiği konser sırasında Gülşen'in kıyafeti sebebiyle tutuklandığını ima eden Kaan Tangöze şu ifadeleri kullandı: "Dikkatli olmak gerekiyor çünkü ekonomi o kadar sıçtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım. Seçimden sonra..." Kaan Tangöze bu sözleri sarfetince elbette eski defterler açıldı. Özel hayatındaki sansasyonları bir çok kişi ilk eşi Seçkin Piriler'e yaptıkları ile hatırlar. Seçkin Piriler'i ikinci karısı Kıvılcım Ural için çocuklarının önünde döven Kaan Tangöze'nin bir de unutulan eski sevgili intihar vakası var. İşte bilinmeyenleri ile Kaan Tangöze'nin geçmişi:
Kaan Tangöze kimdir kaç yaşında?
Türkiye'nin Duman grubunun solisti olarak tanıdığı Kaan Tangöze şu an 49 yaşında. Bu ömre bir intihar ve 2 evlilik sığdıran Kaan Tangöze, 5 Eylül 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi olan Kaan Tangöze, Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirdi. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapan Kaan Tangöze, şöhreti Duman grubuyla yakaladı. Kaan Tangöze müzik hayatında şöhreti bulunca özel hayatındaki karmaşa da start aldı.
Kaan Tangöze'nin intihar eden sevgilisi Ahu Paşakay kimdir?
Kaan Tangöze'nin hayatına giren 2 kadından biri yaşadığı aşk sonunda intihar ederken diğeri de intiharın eşiğine geldi. Bu kadınlardan ilki 1995 Türkiye güzeli Ahu Paşakay'dı... Ahu Paşakay'ın babası Masonlar Büyük Locası'nın kurucularındandı. Mankenlik yapan Ahu Paşakay'ı ilk yıkan olay anne ve babasının boşanması sırasında ortaya saçılan pislikler olmuştu. Annesinin bir sevgilisi babasının metresi olduğunu öğrenen Ahu Paşakay bu süreçte Kaan Tangöze ile dolu dizgin bir aşka yelken açtı.
Ahu Paşakay ile son kavgası ve intihar
Ahu Paşakay ile Kaan Tangöze'nin ilişkisi inişli çıkışlı oldu. Kaan Tangöze Duman grubu ikinci albümü “Belki Alışman Lazım”’ı çıkardığı zaman Kemancı Bar’da bir tanıtım konserine gitmişti. O konsere gitmeden önce ise Ahu Paşakay ile büyük bir kavga yapmıştı. 20 Ekim 2002 tarihinde Kaan Tangöze konsere çıktığı sıralarda Ahu Paşakay evinde kendini dolabın demirlerine asarak intihar etmişti. Kaan Tangöze sevgilisinin intiharını sahneden indiğinde aldı ve 15 gün kendini evine kapattı.