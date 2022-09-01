Kaan Tangöze ilk eşi Seçkin Piriler'i yeni karısı için dövmüştü Gülşen için 'sıçtılar' sözüyle olay oldu

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze gündeme Gülşen için yaptığı destek çıkışında sarfettiği sözlerle oturdu. Zafer Bayramı'nda verdiği konser sırasında Gülşen'in kıyafeti sebebiyle tutuklandığını ima eden Kaan Tangöze şu ifadeleri kullandı: "Dikkatli olmak gerekiyor çünkü ekonomi o kadar sıçtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım. Seçimden sonra..." Kaan Tangöze bu sözleri sarfetince elbette eski defterler açıldı. Özel hayatındaki sansasyonları bir çok kişi ilk eşi Seçkin Piriler'e yaptıkları ile hatırlar. Seçkin Piriler'i ikinci karısı Kıvılcım Ural için çocuklarının önünde döven Kaan Tangöze'nin bir de unutulan eski sevgili intihar vakası var. İşte bilinmeyenleri ile Kaan Tangöze'nin geçmişi: