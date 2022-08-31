İşte Youtube'da izlenme rekorları kıran kişiler! Zirvede o isim var...

Seçim anketleri ile bilinen Optimar Araştırma Şirketi, bu kez de Youtube'da çok izlenen kişiler ile ilgili bir liste hazırladı. İşte açıklanan listeye göre zirvenin sahibi olan isim...

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Video izleme platformu Youtube, genç - yaşlı bir çok kişinin en çok ziyaret ettiği sitelerin başında geliyor. Genellikle fenomenlerin takip edildiği platformda, farklı farklı türde yüzlerce yayıncı bulunuyor. Ekonomist, talk show'cu, gazeteci, radyocu gibi kişilerin yayın yaptığı kişilerden en çok izlenenin hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi?

İşte video izleme platformu YouTube'da en çok kitleye hitap eden o isimler...

10. MURAT YETKİN

Yüzde 3,4

9. YAVUZ OĞHAN

Yüzde 3.4

8. EMİN ÇAPA

Yüzde 3.8

7. ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Yüzde 4.9

6. ÖZLEM GÜRSES

Yüzde 5.7

5. ADEM METAN

Yüzde 6.9

4. ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Yüzde 7.2

3. NEVŞİN MENGÜ

Yüzde 9.4

2. OĞUZHAN UĞUR

Yüzde 10.2

1. CÜNEYT ÖZDEMİR

Yüzde 26.1

Araştırma sonucunda yer alan tüm isimler

Youtube'da en çok kim kazanıyor?

Özellikle küçük yaştaki kişilerin sosyal medyadan sürekli takip ettiği fenomen isimlerin ne kadar kazandığını hemen hemen herkes merak ediyordur. Çoğu zaman yaptıkları anlamsız veya komik hareketlerle tepki çeken Youtuber'lar, tahmin bile edilemeyecek boyutlarda paralar kazanıyor. Bu fenomenlerin arasında Enes Batu,r Berkcan Güven, Oğuzhan Uğur gibi çok popüler isimler de yer alıyor.

İşte YouTube'da içerik paylaşan ve en çok para kazanan Türk Youtuber'lar…

Enes Batur

Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTuber'i olan Enes Batur, çektiği mizahi ve eğlenceli videolarla yılda 3.500.000 dolara yakın para kazanıyor. Türk Youtuber Enes Batur’un kanalına abone olanların çoğunu 15 yaş altındaki çocuklar olduğu tahmin ediliyor.

Oha Diyorum

Mediakraft Türkiye tarafından kiralanmış olan Oha Diyorum kanalının sahibi Uğur Uğurcan; ilginç, komik, faydalı, eğlenceli videolar paylaşarak Youtube ortaklığından yüksek miktarda paralar kazanıyor. Uğur Uğurcan’ın yıllık 1.500.000 dolara yakın bir para kazandığı tahmin ediliyor.

Orkun Işıtmak

En eski Youtuberlar arasında yer alan 1996 doğumlu Orkun Işıtmak, oyun videoları ile kanalını oldukça büyüttü. Şu sıralar mizah ve eğlence videolarıyla kitlesine ulaşan Orkun Işıtmak’ın yıllık kazandığı ücret 1.400.000 dolar civarında.

İşte diğer çok kazanan Youtuberlar