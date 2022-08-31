BIST 3.192
DOLAR 18,19
EURO 18,30
ALTIN 1.006,63
HABER /  SPOR

Arda Turan'dan futbol kariyeriyle ilgili flaş karar! Özel kliple açıklayacak

Arda Turan'dan futbol kariyeriyle ilgili flaş karar! Özel kliple açıklayacak

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın yaşayan efsanesi Arda Turan, futbol kariyerine son verme kararı aldı. 35 yaşındaki Arda'nın futbola vedasını özel bir kliple açıklayacağı öğrenildi.

Abone ol

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Kliple açıklayacak

Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan yıldız isim kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini hazırlanmakta olan özel bir kliple açıklayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TUSAŞ'ı ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TUSAŞ'ı ziyaret etti
Duman grubu solisti Kaan Tangöze: Ekonomi o kadar s.çtı ki seçime kadar böyle devam edelim sonra...
Duman grubu solisti Kaan Tangöze: Ekonomi o kadar s.çtı ki seçime kadar böyle devam edelim sonra...
Selçuk Bayraktar HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı havacılıkta bir ilk yaşandı
Selçuk Bayraktar HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı havacılıkta bir ilk yaşandı
İstanbul başsavcılığı harekete geçti! SPK ve Mine Tozlu Sineren dahil herkes soruşturulacak
İstanbul başsavcılığı harekete geçti! SPK ve Mine Tozlu Sineren dahil herkes soruşturulacak
Chelsea'den savunmaya takviye! Premier Lig yıldızını Tuchel kaptı
Chelsea'den savunmaya takviye! Premier Lig yıldızını Tuchel kaptı
Enerji kriziyle sarsılan Almanya silah satışıyla kasayı doldurdu
Enerji kriziyle sarsılan Almanya silah satışıyla kasayı doldurdu
Edirne'de 'hasat' tartışmasında baba ile 18 yaşındaki oğlunu öldürdü
Edirne'de 'hasat' tartışmasında baba ile 18 yaşındaki oğlunu öldürdü
Ayda bir yapıp yiyecek, tadına doyamayacaksınız! İşte yapımı en kolay evde ciğer dürüm tarifi
Ayda bir yapıp yiyecek, tadına doyamayacaksınız! İşte yapımı en kolay evde ciğer dürüm tarifi
Kemal Kılıçdaroğlu 'bundan eminim' dedi Samsun'da ilan etti
Kemal Kılıçdaroğlu 'bundan eminim' dedi Samsun'da ilan etti
İktidar değişirse SİHA projeleri durur mu? Selçuk Bayraktar'a muhalefetten cevap var
İktidar değişirse SİHA projeleri durur mu? Selçuk Bayraktar'a muhalefetten cevap var