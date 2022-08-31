Arda Turan'dan futbol kariyeriyle ilgili flaş karar! Özel kliple açıklayacak

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın yaşayan efsanesi Arda Turan, futbol kariyerine son verme kararı aldı. 35 yaşındaki Arda'nın futbola vedasını özel bir kliple açıklayacağı öğrenildi.

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Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Geçen sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen Arda bu sezon herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Kliple açıklayacak

Arap yarımadası ve ABD'den istediği seviyede teklif alamayan yıldız isim kısa süre önce bu kararı ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Arda futbola veda ettiğini hazırlanmakta olan özel bir kliple açıklayacak.