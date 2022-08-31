Birçok kişinin hala evinde mayaladığı, sofralardan eksik olmayan yoğurdun ilk kez nasıl mayalandığı ortaya çıktı

Birçok kişinin hala kendi evinde sütü mayalayarak elde ettiği yoğurt, geçmişten günümüze kadar gelen ve sofralarımızın vazgeçilmezi olan bir besindir. Zengin içeriğiyle sağlığa da çok yararlı olan yoğurdun ilk nasıl mayalandığı çok fazla merak edilen bir soru... Sizler için bu soruyu yanıtladık...

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Özellikle yemek konusunda meraklı kişiler, sofralarımızda sıklıkla kullandığımız yan ürünlerin ilk ne zaman sofralarda kendine yer bulduğunu merak ediyor olabilir. Türk sofralarında bolca tüketilen, hem Yunan hem de Osmanlı coğrafyasında pek çok yemeğin yanında harika bir uyum sağlayan yoğurt da bu bunlardan biri... Yoğurdun ilk nasıl mayalandığı, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Biz de sizler için bu sorunun cevabını ayrıntılarıyla derledik.

Okullarda münazara konuları arasında da yer alan 'Maya mı yoğurttan yapılır, yoğurt mu mayadan yapılır?' sorusundan da anlaşılabileceği üzere, küçük yaştan itibaren akıllara bir şekilde ilk yoğurdun ne kullanılarak mayalandığı sorusu geliyor. Akılları kurcalayan bu soruya yanıt arayan sizler için hazırladığımız bu yazıda, yorudun mayalanma sürecini ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bakın ilk yoğurt ne kullanılarak mayalanmış...

Tarihte yoğurdun ilk olarak nasıl yapıldığı kesin ve net bir şekilde bilinmiyor. Genel olarak yoğurdun mayalama işlemleri için kullanılan ürünün karınca yumurtası olduğu söyleniyor. Eski çağlarda yaşayan insanlar yoğurt elde etmek için karınca yumurtasını kullandığı biliniyor.

İlk yoğurt nasıl yapıldı?

Yoğurt günümüzde en sık tüketilen süt ürünlerinden biridir. Özellikle çorbalarda kıvam sağlamak için kullanılan yoğurt, hem yemeklerin yanında hem de sade olarak çokça tüketiliyor.

Protein ve kalsiyum bakımından da en zengin ve faydalı besinler arasında yer alan yoğurt, kemik ve kas gelişimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olan yoğurdun fayları saymakla bitmez. Oldukça faydalı bir süt ürünü olan ve yoğurdun ilk kez ne ile mayalandığı merak ediliyor.

Bu konuda yapılan araştırmara göre ilk yoğurt, geçmişte karınca yumurtası ve karınca yumurtası toprağı kullanılarak mayalanmıştır. Daha sonra karınca yumurtası toprağının, yoğurt mayalamak için kullanılmasının pek de uygun ve sağlıklı bir yöntem olmadığı ortaya çıkmış ve sadece karınca yumurtasıyla mayalama işlemine devam edilmiştir. Karınca yumurtası içeriği bakımından süte tutuculuk sağlar. Karınca yumurtasının sağladığı tutuculuk sayesinde kısa sürede yoğurt mayalanabilir, katılaşır, yemeye hazır hale gelir ve sofrada yerini alır. Ayrıca ilk yoğurdun mayalanma süresinin de bugünkü mayalanma süresinden farklı olduğu biliniyor.