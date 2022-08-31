Kokusu bütün apartmanı saracak, komşular kapıda sıraya girecek! Tadı damağınızda kalacak armutlu atom kurabiye tarifi

Küçükten büyüğe herkesin severek yiyeceği armutlu atom kurabiye tarifi, hem pratik hem de çok lezzetli oluşuyla herkesin damağında tadını bırakmak için geliyor. Pratik ve kolay hazırlanışı sayesinde çayın yanında yemek için hızlıca hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeyi tarif defterinize yazmayı ihmal etmeyin...

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Çayın yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız armutlu atom kurabiye tarifi tam size göre... Çok kolay ve pratik yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli armutlu atom kurabiyeye doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem dokusu ve yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek bu armutlu atom kurabiyesini yerken burnunuza gelen meyve kokularıyla, adeta bir meyve bahçesinde gezintiye çıkacaksınız. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o armutlu atom kurabiye tarifi...

Armutlu atom kurabiye için malzemeler:

- 250 g tereyağı (oda sıcaklığında)

- 1 çay bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 paket karbonat

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 4 su bardağı un (aldığı kadar)

İç harcı için:

- 3 adet armut

- 5 adet kuru incir (ılık suda bekletilmiş)

- 5 adet kuru kayısı (ılık suda bekletilmiş)

- 1 avuç kuru üzüm (ılık suda bekletilmiş)

- 1 tutam tarçın

- 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

- 2-3 damla limon suyu

Üzeri için:

- 1 yemek kaşığı pekmez

Armutlu atom kurabiye yapılışı:

- Öncelikle kuru kayısı, incir ve üzümü yıkayın ve minik küpler halinde doğrayın.

- Armutların kabuğunu soyun ve çok küçük küpler halinde doğrayın.

- Armutların kararmaması için üzerlerine limon suyu gezdirin.

- Küçük küçük küpler halinde doğradığınız armutları, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Piştikten sonra bir kenara alıp soğumaya bırakın.

- Daha sonra üzerine, ilk başta doğradığınız kuru meyveleri ve portakal kabuklarını ilave edip iyice karıştırın.

- Derin bir yoğurma kabının tereyağı, yoğurt, sıvı yağ, karbonat ve kabartma tozunu alın ve bir tel çırpıcıyla iyice çırpın.

- Daha sonra unu kontrollü bir şekilde, yavaş yavaş ekleyerek ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

- Hamurdan cevizden büyüklüğünden biraz fazla büyüklükte parçalar alarak, avucunuzun içinde açın ve içine hazırladığınız karışık meyveli harçtan koyun.

- Kenarlarını kapatarak yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

- Görseldeki şekli vermek isterseniz de limon sıkacağının üst kısmından yardım alabilirsiniz.

- Hamur ve iç harç bitene kadar aynı işlemi tekrar edin.

- Üzerlerine yumurta akı sürdükten sonra, ince kıyılmış ceviz serpiştirin.

- Önceden ısıttığınız ve 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.

- Fırından alır almaz üzerlerine birer tatlı kaşığı pekmez ya da pudra şekeri döküp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...