Bilim insanlarından büyük keşif! Ölümsüzlüğün genetik kodları çözüldü

İspanyol bilim insanları, yaptığı çalışmada sürekli gençleşmesi sebebiyle ölümsüz olan bir denizanasının genetik kodlarını çözmeyi başardı. Yapılan bu keşfin insanlık için de kullanılması için yapılacak çalışmalara ışık tutması bekleniyor.

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ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda (PNAS) yayınlanan yeni arştırma neticesinde, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada ve Oviedo Üniversitesi'ndeki meslektaşları, tekrar tekrar gençleşebildiği bilinen tek denizanası türü olan Turritopsis Dohrnii'nin genetik dizisinin haritasını çıkardı.

T. Dohrnii hakkında

Diğer denizanası türlerine benzer olarak, T. Dohrnii de iki parçalı bir yaşam döngüsüne sahip. Aseksüel bir evrede deniz tabanında yaşayan denizanasının asli görevini gıda kıtlığı zamanlarında hayatta kalmak oluşturuyor. Şartlar uygun olduğunda, denizanası cinsel olarak çoğalabiliyor.

Çalışmalar sonrası yapılan açıklamaya göre, birçok denizanası türünün yaşlanmayı tersine çevirme ve larva aşamasına dönme kapasitesine sahip olmasına rağmen, çoğu cinsel olgunluğa ulaştıklarında gençleşme yeteneğini yitiriyor. Fakat, bu durum T. dohrnii için geçerli değil.

Yaşam döngüsü sonsuz bir çember şeklinde devam ediyor

Florida Oşinografi Enstitüsü'nün direktörü Monty Graham yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Bu türün belki 15-20 yıldır evrimsel hile yapabildiğini biliyoruz. Bu hile, türe "ölümsüz denizanası" lakabını kazandırdı.

Aradaki fark araştırılıyor

Diğer taraftan araştırma, T. dohrnii'nin genetik dizisini, cinsel üremeden sonra gençleşme yeteneğinden yoksun olan yakın bir genetik kuzen olan Turritopsis Rubra'nınkiyle kıyaslayarak bu denizanasını neyin farklı kıldığını anlamaya yönelikti.

Bilim insanları, T. dohrnii'nin genomunda DNA'yı kopyalama ve onarma mevzusunda daha iyi hale getirebilecek varyasyonlara sahip olduğunu buldu. Bunun yanı sıra telomer adı verilen kromozomların uzunluğunu korumada bu türün daha iyi olduğu görüldü. İnsanlarda ve diğer türlerde, telomer uzunluğunun yaşla birlikte kısaldığı biliniyor.

Bunun yanı sıra Graham, araştırmanın ticari bir değere sahip olmasının vakit olacağını belirterek şu sözleri sarf etti:

Çalışmaya, bu denizanalarını öldürüp bir cilt kremine dönüştüreceğiz diye bakamayız. Araştırma, denizanalarının ölümü aldatmasına yardımcı olan süreçleri ve protein işlevselliğini anlamakla daha çok ilgili.

Deniz anası nasıl ürer?

Deniz anaları son derece farklı canlılardır ve tomurcuklanma ya da eşeyli üreme yoluyla çoğalırlar. Eşeyli üremede dişi yumurta hücreleri erkek sperm hücreleri tarafından su içerisinde döllenir. Bu yumurtalar çatladığında larvalar meydana gelir. Larvalar sil yardımıyla hareket edebilirler ve sudaki diğer canlıları yerler. Larva büyüyerek polip aşamasına geçer. Bazı deniz analarında erkek sperm hücresi dişi vücuduna girerek yumurta hücresini döller. Daha sonra dişi döllenen yumurtayı su içerisine bırakır ve yumurtalardan larva çıkma süreci başlar.