Müge Anlı Tatlı Sert'teki üniversiteli Ayşe Bağcı ve sapık muavin olayı nedir Türkiye bunu konuşuyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ekrana gelen olayı Türkiye konuşuyor. İlahiyat öğrencisi üniversiteli Ayşe Bağcı'nın kaçtığı muavin 14 yaşındaki çocukları bile taciz eden bir sapık çıktı. İzleyen herkesi ve Müge Anlı'yı delirten ise tüm gerçekleri öğrenmesine rağmen İlahiyatlı Ayşe Bağcı'nın gösterdiği tavırdı. Ayşe Bağcı'yı Mücahit'in ailesi zorla göndermeye çalıştı, kamera arkasında Mücahit'i dövenler oldu. İşte bilmeyenler için Ayşe Bağcı ve muavin vakasının özeti:

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Konya'da yaşayan 24 yaşındaki Fatma Bağcı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıfında okuyordu. Sınavları için otobüsle Samsun'a giderken muavin Mücahit Kösterit ile tanıştı. Muavin Kösterit genç kızın uyuduğunu görüp koltuğunu yatırınca elleri birbirine değmiş ve yıldırım aşkına tutulmuşlardı. Elbette bunlar Mücahit'in anlattıkları. Fatma Bağcı, Samsun'da üniversite sınavlarına gitmek yerine Trabzon'a geçip Mücahit Kösterit ile birlikte olmaya başladı.

Aile araştırınca şoke oldu

Kızlarının bir muavine kaçtığını öğrenen Konya'daki ailesi olayın detaylarını araştırınca dehşet içinde kaldı. Kendini Tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıtan Mücahit Kösterit aslında evliydi ve 3.5 yaşında engelli bir çocuğu vardı. Mücahit Kösterit'in bu ilk vakası da değildi. Eşini sürekli aldatan Mücahit Kösterit otobüste tanıştığı bir çok kadını kandırıp, görüntüleri çekerek tehditle para sızdırmakla suçlanıyordu.

Mahrem görüntüleri çekip

Mücahit ile 6 ay önce İstanbul'a yolculuk yaparken tanıştığını belirten bir kadın canlı yayına bağlanıp yaşadıklarını anlattı. Otobüste Mücahit'in kendisini kandırdığını belirten kadın onun Trabzon'a gitmiş. Mücahit'in mahrem görüntülerini çektiğini belirten kadın, "Trabzon'da bir apartta kaldık, orda benim gizlice görüntülerimi çekti. Sonra bu görüntülerle beni tehdit edip para istedi. 1 ay Trabzon'da kaldım ve ona bu tehditler sebebiyle 10 bin lira verdim. " dedi. Genç kadın muavini bir arkadaşına tehdit ettirerek elindeki görüntülerini aldığını ve ondan bu şekilde kurtulduğunu belirtti. O dönemde Mücahit'in ailesiyle görüntülü olarak kendisini konuşturduğunu belirten kadın, o sırada karşısında oturup silahla kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Mücahit Kösterit'i kamera önünde dövdüler

Muavin Mücahit Kösterit ile Ayşe Bağcı'yı yayına getirmek için Müge Anlı ekibini Trabzon'a yollamıştı. Kamera arkasında yaşananları da bu ekip kayda aldı. Ayşe Bağcı ile röportaj yapılırken bir kişi Mücahit Kösterit'i darp etti. Yüzüne yumruk yiyen Mücahit Kösterit hastaneye kaldırıldı. Hastanede baş ucunda Fatma Bağcı vardı. Görüntüler ekrana yansıdığında hem Ayşe'nin ailesi hem Müge Anlı şaşkına döndü. Doktor Şevki Sözen "bu nasıl rezillik" diyerek durumu özetledi.

Ferhat ile Şirin'lermiş...

Mücahit Kösterit ile İlahiyat öğrencisi Ayşe Bağcı'nın hastane çıkışında el ele verdikleri röportaj da stüdyoda bulunanların sinirini bozdu. Evli ve çocuklu Mücahit'in pişkinliği inanılır gibi değildi. Daha ilginç olanı İlahiyat öğrencisi üniversiteli kızın bu insana verdiği değerdi. İşte Mücahit'in ilişki için söyledikleri: -Biz boyun eğmedik eğmemeye çalışıyoruz. Ayşe Hanım kendi isteği ile Konya'dan Trabzon'a çekildi. Ailelerin rızası için imam nikahı yaptık. Eşim bu evlilikten haberdardı. Çapkın olmayan erkek yoktur. Evliyken aldatan erkekler oluyor ama ben elimden geldiği kadar sadık kalmaya çalışıyorum. Ayşe Hanım ile herşeyin üstesinden geleceğimize heykelimizi diktireceğimize inanıyorum. Biz Ferhat ile Şirin'in aşkını yaşıyoruz.

Ayşe Bağcı'yı muavinin ailesi zorla yolladı

İlahiyat üniversitesi öğrencisi Ayşe Bağcı'nın ailesinin yanına dönmede gösterdiği direnç ise akıllara zarardı. Mücahit Kösterit'in ailesi Ayşe Bağcı'yı polis eşliğinde ekibe teslim etti. Mücahit'in annesi 'git başımızı belaya koyma biz seni istemiyoruz' derken, Ayşe Bağcı'nın "Beni tanımıyorlar ondan istemiyorlar" diyerek ayak sürümesi izleyenleri isyan ettirdi. Genç kızın ekibe teslim edilmesi sırasında muavin Mücahit de oradaydı. Ayşe Bağcı'nın evine dönmek için sergilediği inatçı tutum ve yüzsüzlüğü o anları canlı yayında izleyen Müge Anlı'nın tepesini fena halde attırdı. Genç kız ekibin arabasına bindikten sonra da ısrarla "Ben zorla tutulmuyordum" diye söylemine devam etti. Müge Anlı daha fazla dayanamadı ve yayında "Zorla tutulmuyorsan beyinde çalıştırılması gereken bir organ. Ne yani adam otobüslerde neler yapmış hala zorla tutulmuyorum diyorsun" diyerek fırçayı bastı.