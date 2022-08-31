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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

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Türkiye'nin en ilgi çekici etkinliklerinden biri olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Azerbaycan'ın ardından bu kez Samsun'da.

Teknolojinin kalbinin attığı etkinlik TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreni, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu TEKNOFEST'te

Yoğun ilgi gören festivale bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezini ziyaretinin ardından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi.

Kılıçdaroğlu'nu, havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

"İlk defa katılıyorum"

Kılıçdaroğlu, burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum, evet." yanıtını verdi.

Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi.

Yakından inceledi

Kılıçdaroğlu, yerli ve milli üretilen İHA, SİHA, ATAK helikopterleri ve Kızılelma'yı yakından inceledi.

Bazı stantlara uğrayıp bilgi alan Kılçdaroğlu’na zaman zaman vatandaşlar tepki göstererek, yapılan yatırımları halka anlatmasını istedi.

"Türkiye, savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor, destek vermek lazım"

Alandan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Alan gayet güzeldi. Teknolojiye, bilime yatırım yapmak çok önemli. Bu alanda da üniversitelilerin de başarı göstermesi hepimizi mutlu edecek. Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu yatırımlara A partisi B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar, üniversitelerde okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir. Her birimiz bakmalıyız. Ben daha önceden sizin haberiniz yokken İkitelli’deyken gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberini bile yoktu. Gazeteci olarak haberiniz yoktu. Sadece o firma bu firma değil başka firmalara da baktım. Şu anda İzmir’de Silikon Vadisi’nde yatırım yapan Türk vatandaşları orada bir silikon vadisi oluşturma konusunda bir çaba harcıyorlar. Bakan yardımcısına da söyledim. Onlara da destek verin dedim. Sorun Türkiye sorundur. Bunları A partisi B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur. Bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan son derece değerlidir” diye konuştu.

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