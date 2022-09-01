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İzmir'de kız arkadaş dehşeti! Tartışma korkunç sona erdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de kız arkadaş dehşeti! Tartışma korkunç sona erdi

 İZMİR'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, bir evde İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen H.Ç. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çokgezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çokgezer'in cenazesi Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.

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