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CHP'nin şok seçim raporu! Memur ve emekli maaşlarının ödenmesi zor! Türkiye konkordato ilan edecek

CHP'nin şok seçim raporu! Memur ve emekli maaşlarının ödenmesi zor! Türkiye konkordato ilan edecek

CHP'nin seçimden sonrası için hazırladığı ekonomi raporu sızdı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda, seçimlerden sonra Türkiye’nin dış borçlarını ödeyemeyeceği ve konkordato ilan edeceği savunuldu. CHP'yi iktidara geldikleri takdirde nelerle karşılaşacakları anlatıldı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan ekonomi raporunda seçimlerden sonrası ile ilgili tam bir yıkım ve kaos uyarısı yapıldı. Türkiye'nin ekonomideki geleceğine ilişkin Kılıçdaroğlu'na sunulan raporu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, raporda “İktidarın bıraktığı enkaz nedeniyle yeni yönetim ekonomide başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıya” denildiğini iddia etti.  İşte Selvi'nin o yazısı:

Seçimlerden sonra ekonomi nasıl olacak?

Kulislerden edindiğim bilgiye göre Kılıçdaroğlu’na ekonomiyle ilgili bir rapor sunulmuş. Rapor Kılıçdaroğlu’nun güvendiği isim ya da isimler tarafından hazırlandığı için çok etkilenmiş. Raporun önemli bir özelliği seçimlerden sonra ekonominin durumuna ilişkinmiş. Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanıp cumhurbaşkanı olacağına kendini inandırdığı için raporu ciddiye almış.

Türkiye dış borçlarını ödeyemeyecek

- Raporda iktidarın seçimleri kazanmak için kamu kaynaklarını seferber edeceği yer alıyormuş. Seçimlerden sonraya ilişkin olarak ekonomide kara bir tablo çiziliyormuş. Seçimlerden sonra Türkiye’nin dış borçlarını ödeyemeyeceği ve konkordato ilan edeceği savunuluyormuş.

Memur ve emekli maaşlarının ödenmesi zor

- “İktidarın bıraktığı enkaz nedeniyle yeni yönetim ekonomide başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıya” deniliyormuş.

- Hatta bu durumda memurların ve emeklilerin maaşlarının da ödenmesinin zor olduğu anlatılıyormuş.

Şimdiden yabancı bankalardan kredi istiyor

Raporda, dış borçlarını ödeyemeyip konkordato ilan etmemesi için yabancı bankaların Türkiye’ye kredi açması öneriliyormuş.

Kılıçdaroğlu şimdiden yabancı bankaların nabzını yoklamaya başlamış deniliyor.

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