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Aydın'da vahşet! 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da vahşet! 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir kişi 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada sinirlenen M.A. (33) eşi Necla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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