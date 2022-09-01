Haaland leblebi gibi gol atıyor Manchester City farklı kazandı

Son Premier Lig şampiyonu Manchester City, evinde Nottingham Forest'ı 6-0 mağlup etti. 3 gol atan Norveçli golcü Erling Haaland, ilk 5 maçta 9 gole ulaşarak Premier Lig'de çıktığı en fazla gol atan futbolcu oldu.Abone ol
Premier Lig'de ara hafta mücadelesi çekişmeli maçlara sahne oldu. Pep Guardiola'lı Manchester City, evinde ligin yeni ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti.
Maça baskılı başlayan Manchester City aradığı golleri erken buldu. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarıyı Haaland'ın 3 golüyle önde kapadı. City, ikinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koydu.
Manchester City maçı, yeni transferi Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle 6-0'lık skorla kazanmasını bildi.
5 maçta 9 gole ulaştı
"Hat-trick" yapan Haaland, ligde 9 gole ulaştı. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.
Manchester City, puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.