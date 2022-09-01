Abdurrahman Dilipak, Akit gazetesinden ayrıldı! 30 yıldır Akit'te yazıyordu işte sebebi

Son dönemdeki eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit gazetesi ile yollarını ayırdı. Akit TV'deki programına 'seyirciden tepki var' diye son verilen Dilipak, bunun üzerine 30 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Yeni Akit gazetesindeki yazılarına da son verdi.

Abone ol

30 yıldır Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapan Abdurrahman Dilipak, Akit TV'deki programı "seyirciden sözlerinize tepki geliyor" diye yayından kaldırılınca Akit Gazetesi'ndeki yazılarına son verdi. Dilipak, ayrılık kararını bugünkü “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısında duyurdu. Son dönemde özellikle "AK Parti içindeki AKP'liler" eleştirileriyle öne çıkan Dilipak, "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle çok sayıda davaya muhatap olmuştu. "Ayaktayım ve yürümeye devam ediyorum. Kulağı olanlara söyleyecek sözlerim var daha. Sözü olanlara verecek kulağım var" diyen Dilipak'ın yazısı şöyle:

"Kader, Rızık ve Ecel.. İşte geldik gidiyoruz. 30 yıl önce idi. Bir sabah Mustafa Bey'den aldığım telefonla akit’e gelmiştim..

AKİT TV'den gönderilince...

- 30 yıl sonra, Akit Tv’deki Bülent Deniz’le birlikte sunduğumuz “Derin Gerçekler” programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebeb olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu Akit TV’den ayrılıyorum..

Gazeteyi de bırakıyorum

- Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, üslub ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım.

Kulağı olana söyleyecek sözlerim var daha

- 73’de Milli Gazete, 93 Akit Media, dünden bugüne 20+30 yıl = yarım asırlık bir serüven...

- Ayaktayım ve yürümeye devam ediyorum. Kulağı olanlara söyleyecek sözlerim var daha. Sözü olanlara verecek kulağım var. Hak namına halk için ne yapabileceksem buralardayım.

- Dünya iki kapılı bir handır.. Ben zaten ömrümün son baharında bir faniyim. Dileğim Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır.. Dolu dolu bir hayat yaşadım. Yaşadığım zamanın şahidi oldum. elhamdülillah. Hak yolunda birlikte olduğum kardeşlerimden Allah razı olsun.

Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaya çalıştım. Ben Rabbimden razıyım, yeter ki Rabbim benden razı olsun.

Bugüne kadar Akit Medya grubunda birlikte çalıştığım kardeşlerim, yazar arkadaşlarım ve siz okurlarımdan helallik diliyorum. Sürç-i lisan ettimse affola. Kime haksız bir şekilde, zerre-i miktar zarar verdimse, Allah’tan bağışlanma ve o kişilerden özür diliyorum. Ben abd-iaciz bir kulum ve kusursuz insan da olmaz, biliyorum"