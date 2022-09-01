Tarih belli oldu, geri sayım başladı! Oktay Kaynarca yeni dizisiyle ekranlara dönüyor

Rol aldığı projelerde hayat verdiği karakterlerle ve başarılı performansıyla izleyicinin gönlünde taht kuran Oktay Kaynarca, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra yeni projesi ile ekranlara geri dönüyor. “Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde başrol oynayacak Kaynarca'nın yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlanmış ve yayın tarihi merak konusu olmuştu. ATV ekranlarında yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi ise belli oldu. İşte son gelişmeler...

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Usta oyuncu Oktay Kaynarca son olarak ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile izleyiciyle buluşmuştu. Kurtlar Vadisi, Adanalı dizilerinde canlandırdığı karakterlerle sevenlerinin gönlünde taht kuran Kaynarca yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam" ile yeniden ekranlara geri dönmek için gün sayıyor. İlk tanıtım fragmanı yayınlanan dizinin yayınlanacağı ekran ve yayın tarihi merak konusu olmuştu. Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yayın tarihi belli oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam yayın tarihi belli oldu

ATV iddialı projesi “Ben Bu Cihana Sığmazam" ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanıyor. Dizinin ilk fragmanın yayınlanmasının ardından yayın tarihi merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizinin ikinci tanıtımının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.

Ayrıca usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın rol aldığı projeler genellikle salı günü yayınlandığı için oluşan seyirci alışkanlığı bozmamak adına Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi salı günleri izleyicileriyle buluşacak. Konuşulan iddialara göre ise Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk bölümü 20 Eylül Salı günü yayınlanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu

ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin konusu araştırılmaya başlandı. Oldukça dikkat çeken fragman sonrası dizi severler Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ilgili bilgiler araştırmaya başladı.

Proje tasarım ve genel hikâyesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan’ın oluşturduğu yine yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturacağı flaş dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme aldı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu ve oyuncuları...

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncu kadrosu

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk fragmanının yayınlanmasının ardından dizi oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oldukça iddialı dizinin kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncu kadrosu...

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor?

ATV'de yayınlanacak olan dizinin çekimleri Türkiye ve Özbekistan'da gerçekleştirildi.