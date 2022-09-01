Şeyma'dan bile beter! Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya estetik harikası çıktı

Şeyma Subaşından ayrıldıktan sonra bir süre aşka kapılarını kapatan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya'da bulmuştu. Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgillisi estetik harikası çıktı.

Abone ol

Daha önce iki kez evlilik yapan ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı 'Var mısın Yok musun' yarışmasına katılan Şeyma Subaşı ile Ilıcalı evliyken aşk yaşamaya başladı. 2013 yılında kızları Melisa Ilıcalı'yı kucaklarına alan ünlü çift 2016 yılında Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı'nın boşanması üzerine evlilik kararı aldı.

Bir yıl evli kalmışlardı

Yaşadıkları aşkı nikah masasına taşıyan çift 2017 yılında birçok ünlü ismin katıldığı şatafatlı bir nikah töreniyle dünyaevine girmişlerdi. Bir yıl evli kalan ünlü çift daha sonra anlaşamadıkları gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yaş farkıyla olay yarattılar

Şeyma Subaşı boşandıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açarken Acun Ilıcalı kalbinin kapılarını bir süre kapatmıştı. Çok uzun sürmeden gönlünü hemşire bir güzele kaptıran Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın Ilıcalı'nın bir yıl evli kaldığı eski eşi Şeyma Subaşı'na benzerliği herkesi şok etmişti.

2020 yılından beri birlikte olan ikili uzun bir süre aralarındaki 30 yaş farkı ile de magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve uzun süre konuşulmuştu. Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya şimdi de yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

Estetiksiz hali şok etti

Birlikte sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan çiftten Ayça Çağla Altunkaya'nın sosyal medyaya düşen ergenlik dönemine ait eski fotoğrafları bomba etkisi yarattı.

Altunkaya'nın estetiksiz olduğu söylenen o fotoğraflarındaki hali sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar 22 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın estetik geçirdiğini vurgulayarak "Bu Şeyma'dan da beter çıktı", "Estetik güzeli" yorumlarında bulundu. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın o fotoğrafı...