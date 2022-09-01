Ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı çıkış: Türkiye muazzam bir patlama yapabilir

Dünyaca ünlü Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Başekonomist Brooks, Türkiye ekonomisine yönelik sosyal medya hesabından, 'Türkiye ekonomisinin muazzam bir patlama yapması için küresel piyasalara yönelik piyasa dostu adım atması yeterli.' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dünyaca ünlü Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin net ihracatının son 2 yılda GSYİH'ye olumlu katkıda bulunduğunun altını çizen Brooks, "Türkiye ekonomisi muazzam bir patlamayı yapabilir. dedi.

Turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için, imalat ve turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:

"Türkiye ekonomisi büyük patlama yapabilir"

Brooks paylaşımında, "Grafikte pembe renkli bölümde Türkiye'nin net ihracatı incelendiğinde son 2 yılda büyümeye doğrudan olumlu katkıda bulunduğu görülüyor. Bu durum Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm de uluslararası pazarlar için rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla alakalı. Türkiye ekonomisinin büyük patlama yapması için küresel piyasalar için piyasa dostu adım atması yeterli.

Ekonomi politikasında heteredoks yaklaşımdan ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bu büyük patlamayı serbest bırakacaktır." ifadelerine yer verdi.