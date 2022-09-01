Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan yeni açıklama: Acımın üstüne acı yaşattılar
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin önceden belli olduğunu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu ifade etmişti. Etiler'de görüntülen Yılmaz, şoke eden yeni açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
34'üncü Best Model Türkiye yarışmasında Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen'in birinci olmuştu. Yarışmada 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz ise yarışmanın ardından şoke edici iddialarda bulunmuştu.
Yılmaz, birincinin önceden belli olduğu ve yarışmacılara ahlaksız tekliflerde bulunulduğu dile getirmişti. Akmerkez'de görüntülenen Yılmaz, şoke eden bir açıklama daha yaptı.
'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı. Çocuklara özel tutmuş. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Best Model of Turkey 2021 yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yıldız'ı destekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları... Telefonda mesajlaşarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı.