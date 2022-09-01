Günde 5 kilometre yürümenin mücizevi 5 faydasını öğrenince kendinizi yollara vuracaksınız!

Tempolu şekilde 5 kilometre yürüyebilmek için sadece 30 dakika yeterlidir. 5 kilometre yol yürümek gözünüze sakın fazla gelmesin, çünkü durum öyle değil... Bunun vücudunuza sağladığı efsane yararları öğrendiğinizde kendinizi birden yollara vuracaksınız. Bakın 5 kilometre yürümenin 5 mucizevi etkisi neymiş...

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Yürüyüş yapmak, egzersizin en temel, doğal ve etkili yöntemlerinden bir tanesidir. Ayrıca en eski ulaşım şeklidir, hayatta kalmak için gerekli olan görevleri yerine getirmek için her gün ihtiyaç duyulan ve yapılan bir eylemdir. Yürüyüş, haftalık rutininizde kalıcı bir yeri hak eden keyifli, sağlıklı, etkili ve sürdürülebilir bir egzersiz şeklidir, sürdürülmelidir. 5 kilometre yürümek, yaklaşık 30 dakikalık bir kardiyovasküler antrenmana tekabül eder. İşte günde 5 kilometre yürüyüş yapmanın 5 mucizevi faydası...

Kardiyovasküler sistemi geliştirir

Kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenin ve geliştirmenin en iyi yollarından bir tanesi, yürümeyi içeren aerobik aktivite yapmaktır. Menopoz sonrası kadınlarda kalp yetmezliği riskini araştıran bir çalışmada, yürümenin, bu riski %25 oranında azalttığına ulaşıldı. Yürüyüş yapmak, kalp sağlığı için ideal bir aktivitedir. Çünkü her zaman kendi hızınızda ilerleyebilir ve yoğunluğunuzu kademeli olarak artırabilirsiniz.

Stresi büyük ölçüde azaltır

Yürüyüş yapmak, zor bir gün geçirdiyseniz ve kafanızı dağıtmak istiyorsanız çok iyi bir yöntemdir. Kafanızı boşaltmak, düşüncelerinizi işlemek ve endorfinin stres giderici etkisinden yararlanmak için sağlıklı ve çok etkili bir yöntemdir.

Zihninizi geliştirir

Dışarıda yapacağınız basit bir yürüyüş, zihinsel sağlığınızın durumunu iyileştirmede oldukça etkili olacaktır. Aslında yapılan araştırmalar, tempolu yürüyüş de dahil olmak üzere aerobik egzersizin, ruh halinde genel bir artış sağladığını ortaya çıkardı. Bu zihinsel sağlık artışının sebebi, vücudunuzun strese ve sıkıntıya karşı verdiği fizyolojik tepkisini direkt olarak etkileyen, beyine giden kan akışı miktarındaki egzersize bağlı artışın neticesidir.

Kilo kontrolünü sağlar

Günde 5 kilometre yürüyüş yapıyorsanız, aktif bir yaşam tarzı yaşadığınız söylenebilir. Özellikle saat sabah 9'dan akşam 5'e kadar geleneksel masa başı işlerde çalışan bireyler için bu tür bir alışkanlıklar, kilo yönetiminde ve sağlıklı hareket alışkanlıklarını sürdürmede çok etkilidir ve inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Uzun süre yürümek bacaklarınızda daha fazla kas gitmesini sağlar ve bu da metabolizmanızı hızlandırır. Durduğunuz yerde daha çok kalori yakarsınız.

Yüksek enerji sağlar

Mantığa aykırı gelebilir, fakat özellikle halsiz hissediyorken ve enerjiniz düşükken yürüyüşe çıkmak sizi düşündüğünüzün aksine daha yorgun değil daha enerjik ve canlı hale getirir. Daha aktif hale geldikçe, metabolizmanızı arttırdıkça ve daha fazla enerji kullandıkça, vücudunuz enerjiyi kullanmakta daha verimli hale gelecektir. Bu sayede gün boyunca daha fazla enerjiye sahip olabilirsiniz.