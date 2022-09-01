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'Şakkadanak' Necmettin Batırel 'benden başkası bir şey bilmiyor' dedi! Özgür Demirtaş 'sabır' çekti

'Şakkadanak' Necmettin Batırel 'benden başkası bir şey bilmiyor' dedi! Özgür Demirtaş 'sabır' çekti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la CNN Türk ekranında giriştiği "Şakkadanak 10 milyar dolar satarım" çıkışıyla sosyal medya fenomeni olan Necmettin Batırel, yıllar sonra Özgür Demirtaş'la bir kez daha karşı karşıya geldi. "Benden başka kimse bir şey bilmiyor" diyen Batırel'e Özgür Demirtaş, "Allah'ım bana sabır ver" diye karşılık verdi.

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2017 yılında doların 3.5 lirayı aşmasının ardından CNN Türk ekranında Ahmet Hakan'ın programında Prof. DR. Özgür Demirtaş ile "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" tartışmasına giren Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den iddialı çıkış. Kendisinden başka kimsenin işi bilmediğini savunan Batırel'e, Demirtaş'tan olay cevap geldi. 

Özgür Demirtaş cahil! Trol ordusu var

Merkez Bankası'nın faizi düşürme politikasına devam etmesi gerektiğini savunan Necmettin Batırel, 'faiz yükselsin' diyenleri cahil olmakla suçladı ve Prof. Özgür Demirtaş'ın troll ordusu olduğunu savundu. Batırel, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sabah akşam faiz yükselsin diye manipülasyon yapan benden başka kimse bir şey bilmiyor, herkes cahil. Kibriyle kendisi gibi düşünmeyenlerle alay edip hedef gösteren @ProfDemirtas ve onu koruyan troll çetesinin linç kampanyasından ne korkarız ne de yolumuzdan bir adım geri atarız."

Necmettin Batırel'in paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş da yanıt olarak, "Allah'ım Yarabbim, bana sabır ver, bana sabır ver, bana lütfen sabır ver..." dedi. 

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