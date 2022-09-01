Musa Eroğlu alevi mi eşi ve çocukları kimdir aslen nereli? Musa Eroğlu'nun Hz. Ali skandalı

TÜRKİYE'nin tanınmış halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu Hz. Ali ve Zülfikar kılıcı sözleriyle gündem oldu. Musa Eroğlu aslen nereli Mersinli. Alevi kökenli olan Musa Eroğlu eşini geçen yıl kaybetti. Musa Eroğlu'na şöhreti getiren Mihriban türküsü oldu. Sanat kariyerinde zirvelere çıkan Musa Eroğlu şimdi Hz. Ali hakareti ile tepkilerin odağında. İşte bilinmeyen yönleriyle Musa Eroğlu'nun biyografisi:

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Musa Eroğlu Hazreti Ali ve zülfikar kılıcı sözleriyle Alevi derneklerinin tepkisini çekti. Musa Eroğlu'nun bu sözleri için suç duyurusunda bulunuldu. Musa Eroğlu Hz. Ali için aynen şu ifadeleri kullandı:

-"Zülfikarın ağırlığı 2 ton 700 kilo. Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g*t*ne bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanan.

Musa Eroğlu Alevi mi aslen nereli?

Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu Alevi cemaatine mensup. 1946 yılında Mersin’in Mut ilçesi Kumaçukuru köyünde dünyaya gelen Musa Eroğlu yoksul bir aileye mensuptu. Musa Eroğlu’nun babasının adı da Musa Eroğlu’dur. 3’ü erkek 4’ü kız olmak üzere 7 kardeşi olan Musa Eroğlu, Mut'ta ortaokula kadar okudu. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan Musa Eroğlu, 1964 yılında Ankara radyosunun açtığı sınava girdi. Bu sınavı kazanamayan Musa Eroğlu, 1971 yılında şansını tekrar denedi ve bu kez kazandı. 1980 yılına kadar TRT de mahalli sanatçı olarak çalıştı.

Mihriban türküsüyle tanındı

Musa Eroğlu 1966 - 1968 yılları arasında askerliğini yaptıktan sonra ilk plağını “İkimiz Toprağa Girelim Elif” ismiyle çıkardı. Musa Eroğlu'nu Türkiye çapında ünlü eden ise Mihriban türküsü oldu. Bedia Akartürk, Neşet Ertaş, Orhan Gencebay, Belkıs Akkale, İbrahim Tatlıses, Aşık Mahsuni Şerif, Gülşen Kutlu gibi birçok sanatçıyla çalışan Musa Eroğlu sayısız derlemeye imza attı. "Telli Turnam", "Yolun Sonu", "Halil İbrahim" türküleri Musa Eroğlu'nun en sevilen eserleri oldu. Musa Eroğlu'na 1998 yılında Devlet sanatçısı ünvarı verildi.Film yapımlarına da destek veren Musa Eroğlu, 1997’de İnsan Kurdu adlı video film, 2017 ve 2018’de Çukur dizisine türküleriyle katıldı.

Musa Eroğlu eşi ve çocukları kimdir

Türk halk müziğinin tanınmış ismi Musa Eroğlu eşi Fatma Eroğlu ile 1966 yılında evlendi. Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu 2021 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle 71 yaşında hayata veda etti. Musa Eroğlu'nun yaptığı tek evliliğinden 2 çocuğu var. Kızının ismi Figen Eroğlu oğlunun ismi ise Emrah Eroğlu...