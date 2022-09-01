BIST 3.165
DOLAR 18,20
EURO 18,29
ALTIN 998,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akılalmaz doktorculuk oyunu! İnşaat işçisi yakayı ele verdi ifadesi ve geçmişi şoke etti

Akılalmaz doktorculuk oyunu! İnşaat işçisi yakayı ele verdi ifadesi ve geçmişi şoke etti

TRABZON'a inşaat işçisi olarak Ağrı'dan gelen bir kişi hastanede doktor kılığına girdi. Görevlilerin dikkati sayesinde şahsın oyunu bozuldu. Geçmişte başka hastanede aynı davranışta bulunduğu ortaya çıkan kişi ifadesinde bakın ne dedi...

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A., inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi. Daha önce satın aldığı yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen inşaat işçisi, acil servis önünde beklemeye başladı.

Acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını gören Serkan A., kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalıştı.

"Ben doktorum, sorun mu var?"

Tartışma esnasında durumu fark eden hastane görevlilerin kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi.

Geçmişi inanılmaz: Ameliyathane...

Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine kendini doktor olarak tanıtan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, sahte doktorun daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi.

İnşaat işçisi 'doktor'un sözleri şaşkına çevirdi

Trabzon ve Rize'de kendini doktor olarak tanıtan şahıs yakayı ele verirken, Serkan A.'nın emniyette verdiği ifade de, doktor olmak istediği için bu davranışı yaptığını belirterek, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranışta bulundum" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığ'da ceza yediğini sandı, kağıdı okuyunca gerçek ortaya çıktı...
Foto Galeri Elazığ'da ceza yediğini sandı, kağıdı okuyunca gerçek ortaya çıktı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maç sonu Balotelli ile kavga eden Montella: Kendime hakim olamadım
Maç sonu Balotelli ile kavga eden Montella: Kendime hakim olamadım
Erkeklerin henüz olgunlaşamadığını bu davranışları sayesinde anlayabilirsiniz!
Erkeklerin henüz olgunlaşamadığını bu davranışları sayesinde anlayabilirsiniz!
20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak! En fazla atama okul öncesi alanında...
20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak! En fazla atama okul öncesi alanında...
Bolu'daki su zehirlenmeleri! Bir kişi ölmüştü valilik son durum açıkladı
Bolu'daki su zehirlenmeleri! Bir kişi ölmüştü valilik son durum açıkladı
Gizli saklı aşk yaşıyorlardı! Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı o düğünde belgelendi
Gizli saklı aşk yaşıyorlardı! Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı o düğünde belgelendi
'Şakkadanak' Necmettin Batırel 'benden başkası bir şey bilmiyor' dedi! Özgür Demirtaş 'sabır' çekti
'Şakkadanak' Necmettin Batırel 'benden başkası bir şey bilmiyor' dedi! Özgür Demirtaş 'sabır' çekti
EYT'de bahsedilen 'Türk modeli' iddiası kulislere sızdı! Emeklilik için aranan şart olay oldu
EYT'de bahsedilen 'Türk modeli' iddiası kulislere sızdı! Emeklilik için aranan şart olay oldu
Musa Eroğlu alevi mi eşi ve çocukları kimdir aslen nereli? Musa Eroğlu'nun Hz. Ali skandalı
Musa Eroğlu alevi mi eşi ve çocukları kimdir aslen nereli? Musa Eroğlu'nun Hz. Ali skandalı
Şeyma'dan bile beter! Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya estetik harikası çıktı
Şeyma'dan bile beter! Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya estetik harikası çıktı
Ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı çıkış: Türkiye muazzam bir patlama yapabilir
Ünlü ekonomist Robin Brooks'tan çarpıcı çıkış: Türkiye muazzam bir patlama yapabilir