Elazığ'da ceza yediğini sandı, kağıdı okuyunca gerçek ortaya çıktı...
ELAZIĞ'da park halindeki aracının başına gelen vatandaş ön cama sıkıştırılmış kağıdı gördü. Önce ceza yediğini zanneden vatandaş notu okuduğunda gerçeği öğrendi. İşte araç sahibine 'insanlık ölmemiş' dedirten hikaye...
Elazığ’da Ömer Demir isimli vatandaş eve gitmek için bindiği otomobilinin ön camında bir kağıt parçası olduğunu fark etti. İlk başta ceza yediğini düşünen Demir, otomobilin ön camında kağıdı okuyunca şaşırdı.
Hemen arabasını kontrol eden Demir, sağ arka kapının içeri çöktüğünü görünce numarasını bırakan Mehmet Bektaş’ı arayarak ilk başta hassasiyetinden dolayı teşekkür etti ardından sabah sanayide görüşebileceklerini belirtti.
Ertesi gün sabah saatlerinde sanayide buluşan Demir ve Bektaş tokalaştıktan sonra kazalı aracı tamir edilmesi için sanayi ustasına teslim etti.
"Merhaba kardeşim..."
Otomobil camına bırakılan o notta, "Merhaba kardeşim istemeyerek de olsa aracınıza çarptım masrafınızı karşılayabilirim" yazıyordu.