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20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak! En fazla atama okul öncesi alanında...

20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak! En fazla atama okul öncesi alanında...

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak. En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek.

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Bugün ataması yapılacak 20 bin öğretmenin yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte görevlerine başlaması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılmasının planlandığını açıklamıştı.

Bakanlıkça 99 branşta toplam 20 bin öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması okul öncesi alanında

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında gerçekleştirilecek. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

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