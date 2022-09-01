Sivas'ta düğün dönüşü katliam gibi kaza: 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
İhlas Haber Ajansı
|
SİVAS'tan feci bir kaza haberi geldi. Kangal ilçesinde katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolunda meydana geldi. Bursa’da katıldıkları düğünden Malatya’ya dönen davetlileri taşıyan minibüs karşı yönden gelen nakliye kamyonu ile çarpıştı.
18
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
28
9 ağır yaralı Sivas ve Malatya’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
38
48