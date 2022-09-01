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Eski CHP'li isim Mehmet Sevigen: Altılı masa HDP'ye bakanlık verebilir

Eski CHP'li isim Mehmet Sevigen: Altılı masa HDP'ye bakanlık verebilir

CHP'nin eski Genel sekreteri Mehmet Sevigen'den altılı masa hakkında olay sözler geldi. CHP'nin İstanbul'da bazı belediyeleri HDP sayesine aldığını belirten Sevigen, "Bu sefer oy vermeden önce ciddi bir pazarlık yapacaklardır, yoksa oy vermezler. Madem HDP ile ittifak yapıyorsunuz, çıkın cesurca manifesto açıklayın. Altılı masa HDP’ye bakanlık verebilir" dedi.

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Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen yerel seçimlerde HDP'den destek aldıklarını kabul ederek HDP sayesinde kazandıkları ilçeleri de açıkladı.

Diğer yandan seçim sonrası HDP kontenjanından İBB içinde HDP'ye verilen şirketin adını da duyuran Sevigen HDP'nin önümüzdeki seçimlerde daha fazla şey talep edebileceğini ifade etti.

Sevigen katıldığı bir televizyon programında CHP ile HDP'nin İstanbul'daki ortaklığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sevigen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul'da biz HDP sayesinde kazandık. Onlar oy vermeseydi kazanamazdık. Bizim olduğumuz dönemde 14 belediye kazandık. O dönemde bu döneme bir tane arttıramadılar.

Silivri ve Çatalca'yı kaybettik ama HDP sayesinde Esenyurt ve Küçükçekmece'yi kazandık. Büyükşehir'i HDP sayesinde kazandık bunu inkar etmenin anlamı yok.

Bir iki daire başkanlığı verdik onlara. Ağaç A.Ş'yi verdik sanırım HDP kontenjanından. Ama HDP'liler İstanbul'u hep beraber yöneteceğimizi zannettiler.

"Bu sefer HDP ciddi bir pazarlık yapacak"

Bu sefer oy vermeden önce ciddi bir pazarlık yapacaklardır, oysa oy vermezler. Madem HDP ile ittifak yapıyorsunuz, çıkın cesurca manifesto açıklayın. Altılı masa HDP’ye bakanlık verebilir.

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