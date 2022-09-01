Aşka gelen ünlü şef Somer Sivrioğlu paylaşımı ile herkesi şaşırttı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şef'in MasterChef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve yarışma öncesi evli olduğu Aslı Sivrioğlu ile boşanmıştı. Sivrioğlu yaptığı paylaşım ile sevgilisi Kayabaşı'nın doğum gününü kutlarken adeta aşka geldi. İşte Somer Sivrioğlu'nun o paylaşımları...

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Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de programın yayınlandığı ilk sezondan bu yana jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, renkli kişiliği ve programda giydiği kıyafetleriyle dikkat çekerken ünlü şef aşk hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Aldatma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü

MasterChef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu eşi Aslı Sivrioğlu ile 18 yıllık birlikteliğini sonlandırmıştı. 51 yaşında olan Somer Şef'in evliliklerinin aldatma nedeniyle bittiği günlerce konuşulmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Somer Şef'in o dönem eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye'nin editörü olduğu bilinen Pınar Kayabaşı ile aldattığı iddiaları magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

Düğüne el ele katıldılar

Yeni aşka yelken açan 51 yaşındaki ünlü şef Somer Sivrioğlu yeni sevgilisi Pınar Kayabaşı ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Objektiflere yakalanmamaya dikkat eden çift geçtiğimiz pazar günü dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününe el ele katıldı.

Somer Şef şaşırttı!

Usta şef Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kayabaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ile kutladı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift adeta aşka geldi. Renkli karelerin olduğu bir albümü paylaşan Sivrioğlu ise bu hareketi ile takipçilerini şaşırttı. Sivrioğlu yaptığı paylaşımının atlına, 'İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür' notunu düştü.

İşte o pozlar:

Somer Sivrioğlu hakkında öne çıkan bilgiler

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü