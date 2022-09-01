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İtalyan basınından gündemi sarsan iddia: Zelenki İtalya'daki lüks villasını Ruslar'a kiraladı

İtalyan basınından gündemi sarsan iddia: Zelenki İtalya'daki lüks villasını Ruslar'a kiraladı

İtalyan basını, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk'nin Toskana'daki lüks villasını bir aylığına 50 bin dolar karşılığında Ruslara kiraladığını iddia etti.

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Son dönemde Avrupa'da Rus turistlere vize yasağı getirilmesi gerektiğine dair çağrılarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı. 

Bir ay içinde 50 bin dolar ödediler

İtalyan Il Tirreno gazetesinin haberine göre, Ukrayna lideri Toskana'daki evini ağustosta bir aylığına Ruslara kiraladı. Londra'da yaşayan bir Rus çiftin, villada bir ay kalmak için 50 bin dolar ödediği belirtildi. İtalyan gazetesi, çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks villanın fotoğraflarının da durumu doğruladığını yazdı.

4 milyon euroya almış

Haberin, Ukrayna liderinin AB liderlerine Rus vatandaşlarına vize verilmemesi çağrısı yaptığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Ukrayna lideri, sahil kasabası Forte dei Marmi'deki lüks evi henüz bir oyuncu olduğu dönemde 4 milyon euroya almıştı.

Emlakçıdan kafa karıştıran açıklama

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere Della Serra'ya konuşan emlakçı ise, iddiayı reddederek kiracıların Rus olmadığını ama özel hayatın gizliliği nedeniyle daha fazla açıklama yapamayacağını söyledi.

Kiracılar Rusça konuşuyor

Bir görgü tanığı ise çiftin Rusça konuştuğunu söyledi. Gazete, kiracıların büyük ihtimalle Rusya kökenli olduğunu ama İngiltere'de yaşadıklarını ve İngiliz vatandaşı olduklarını aktardı. AB ülkeleri, dün Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi toplantıda Rusya ile daha önce imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaşmıştı. Zelenski'nin talep ettiği gibi Ruslara vize verilmemesi önerisi ise, Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyelerin itirazları nedeniyle reddedilmişti.

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