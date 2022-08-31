Türkiye'nin en güçlü motoru ilk kez Samsun'da görücüye çıktı motor için 2 yıldan fazla çalıştılar

İlk çeyrekte marşa basılması planlanıyor

Motor üzerinde 2 yıldan fazla çalıştıklarını vurgulayan Akşit, "Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. Böyle büyük bir motorun prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için 1 yılı geçebiliyor ama hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp, ilk çeyrekte de marşa basabilmek." diye konuştu.