Çay ile muazzam uyumuna hayran kalacaksınız! Bu limonlu bademli kurabiyenin tadı damağınızda kalacak

Çay ve kahveyle mükemmel bir uyum yakalayacak bu limonlu bademli kurabiyenin yapması kadar yemesi de keyifli... En güzel limonlu bademli kurabiye nasıl yapılır? Yediden yetmişe herkesin bayılarak yiyeceği limonlu bademli kurabiyenin tarifini sizler için derledik...

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Çayınızın kahvenizin yanında enfes lezzetiyle ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız limonlu bademli tam size göre... Efsane pratik ve kolay yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracağından ve harika tadıyla kendine hayran bırakacağından hiç şüpheniz olmasın. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu nefis tarifi sürekli kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği ve lezzeti sayesinde çok rahat, endişe etmeden muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli kurabiyenin tadına doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek olan limonlu bademli kurabiyeyi yerken adeta bir limon bahçesinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o limonlu bademli kurabiye tarifi...

Limonlu bademli kurabiye için malzemeler:

- 1.5 yemek kaşığı pudra şekeri

- 110 gram tereyağı (Oda sıcaklığında)

- 2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1 çimdik tuz

- 1 paket vanilya

- 1 su bardağı iri çekilmiş çiğ badem

- 2 adet limon kabuğu rendesi

- 1 su bardağı un

Üzeri için:

- Pudra şekeri

- Limon kabuğu rendesi

Limonlu bademli kurabiye yapılışı:

- Limonlu bademli kurabiye yapımına ilk olarak nişasta, un, vanilya ve tuzu derin bir kaba alarak başlayın. Kabın içine aldığınız bu malzemeleri iyice karıştırın.

- Daha sonra başka bir kap alıp içerisine pudra şekeri, bir miktarını ayırdıktan sonra kalan limon kabuğu rendesi ve tereyağını alın. Kabın içine aldığınız bu malzemeleri bir mikser veya çırpıcı yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın.

- Sonrasında, ilk başta hazırladığınız unlu karışımı, hazırladığınız ikinci karışımın içine ilave edin.

- İki karışımı bir kapta birleştirdikten sonra güzelce yoğurun.

- Son olarak bademlerinizi rondoda iri olacak şekilde çekin ve çektiğiniz bademleri, hazırladığınız hamurun içine ilave edin.

- Elde ettiğiniz hamurun üzerini streçle kapatıp buzdolabının içine yerleştirin ve yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakın.

- Kurabiye hamurunuz buzdolabında 1 saat kadar dinlendikten sonra dışarıya alın. Üzerini açın ve hamurdan ufak parçalar koparıp yuvarlayın.

- Bütün hamura şekil verip, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin içine düzgün bir şekilde dizin.

- Önceden ısıtmış olduğunuz ve 180 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

- Üzerleri kızarınca fırından alın ve ilk sıcaklığının çıkmasına izin verin.

- Kurabiyeler ılıkken üzerlerine pudra şekeri serpiştirn ve limon kabuğu rendesiyle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun...