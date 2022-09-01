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Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Maltepe'de tartıştığı karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

İSTANBUL Maltepe'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Zümrütevler Mahallesi'nde oturan H.A. (45) ile karısı Alev A. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.A, eşi Alev A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Alev A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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