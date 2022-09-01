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Hollywood'ın yıldız oyuncusunun sevgililerinden ayrılık sebebi duyanları şaşkına çevirdi! DiCaprio öyle bir sebep sundu ki...

Hollywood'ın yıldız oyuncusunun sevgililerinden ayrılık sebebi duyanları şaşkına çevirdi! DiCaprio öyle bir sebep sundu ki...

Televizyon dünyasının en ünlü aktörlerinden Leonardo DiCaprio 4 yıllık sevgilisi ile ayrılık nedeniyle sosyal medyada viral oldu. Ünlü oyuncu 25'i geçeni hayatından çıkartıyor.

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Hollwood'un en gözde oyuncularından biri olan 47 yaşındaki Oscar ödüllü Leonardo Dicaprio 2018 yılından beri birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Camila Morrone'den 2 ay önce ayrılmış.

Ciddi giden aşk bitti

İlk olarak 2020 Oscar'larında birlikte ön sırada otururken görüntülenen ünlü çift aralarındaki 22 yaş farkıyla uzunca bir süre gündem olmuştu. Kimseye aldırış etmeden aşklarına devam eden ikilinin ilişkisi Amerika'nın magazin sitelerinde 'oldukça ciddi' olarak adlandırılıyordu. 

Nazara geldiler

Ailelerini bile birbirleriyle tanıştıran çiftin ilişkileri evlilik yoluna giderken aşkları nazara geldi. Geçtiğimiz aylarda 25 yaşına giren Camila Morrone ve Leonardo DiCaprio 4 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

4 yıllık ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan eski aşıklar aynı şekilde tartışmasız ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini bitirdiler. Çift ayrılık nedenleri hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Fakat ayrılık haberinin yayılmasıyla Leonardo DiCaprio hakkında ortaya komik ve tuhaf bir iddia atıldı.

İşte gündem olan ayrılığın o tuhaf nedeni...

Birçok ünlü isimle ilişki yaşayan DiCaprio'nun ilişkileriyle magazin dünyasında her zaman bomba etkisi yaratıyordu. Ünlü oyuncunun kendinden yaşça küçük kadınlarla ilişki yaşaması Twitter'da gündem oldu.

25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamamayı tercih ettiği anlaşılan DiCaprio'nun sevgilililerinin yaş grafiği çıkartıldı. ünlü oyuncunun 25 yaşına basan sevgililerinde ayrılması herkesi şaşkına çevirdi.

Dalga konusu oldu

Hollywood'ın yıldızı, daha önce 23 yaşındaki model Gisele Bünchen ve 25 yaşındaki Bar Refaeli ile yollarını ayırdığıda öğrenilince Twitter kullanıcılarının diline düştü. Ünlü oyuncunun bu tuhaf ilişki durumu hakkında çok sayıda esprili tweet atıldı ve DiCaprio ile dalga geçildi.

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