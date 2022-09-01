Yeliz Yeşilmen tartışmanın fitilini ateşledi! Ünlü isimlere salladı: "Botoksu abarttılar, dizi bu yüzden bitti"

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınladığı "Normalleştiremediklerimizden misiniz serisinin" bu haftaki konuğu eski model Yeliz Yeşilmen oldu. Programda çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Yeşilmen yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

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Eski Model aynı zamanda oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yapan Yeliz Yeşilmen, Armağan Çağlayan'ın programı Normalleştiremediklerimizden misiniz'e konuk oldu. Programda sorulan sorulara çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü isim şarkıcı Emrah ve İzzet Yıldızhan ile ilgili söyledikleriyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Türk erkeği ne istediğini bilmiyor"

Yeliz Yeşilmen, programda Armağan Çağlayan'ın "Sarışın kadın takıntısı normal midir?" sorusuna, "Sarışın kadının daha seksi gelmesi, daha güzel gelmesi normaldir" diyen eski model, "Sarışın kadını hem çok isterler hem çok kıskanırlar bir de bela olurlar. Bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor ama sarışın kadın takıntısı var. Sarışınlık bir efsanedir" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın ateşini fitilledi

Programda erkeklerin manikür, pedikür yaptırması normal midir? sorusuna; Erkeklerin bilhassa pedikür yaptırması gerektiğinin altını çizen Yeşilmen yaptığı botoks açıklaması ile yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi. Erkeklerin botoksuna belki 50'sinden sonra okey diyen eski model, "Ben de biraz karışıyım ya. Ben 43 yaşındayım ilk botoksumu 2 ay önce hayatımda ilk kez botoks yaptırdım ama erkeklerde beğenmiyorum. Mesela Emrah'taki botoks yani Emrah'ı tanıyamıyoruz. Ya yapılıyorsa adam gibi yapılsın ya da çok kötü değil mi? Emrah'ın botoksunu bilmeyen yok, küçük Emrah'tan bahsediyorum. En son dizide zaten bu yüzden bitti muhtemelen sıfır mimik. Bir de İzzet Yıldızhan botoksu var tabi" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yeliz Yeşilmen, Adana'da Aralık 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyerine modellik yaparak başlayan Yelişmen, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara merhaba dedi. Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atan eski model asıl çıkışını ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yaptı. Sinema filminde rol alan Yeliz Yeşilmen 2004 yılında ”Hababam Sınıfı Merhaba”da Alev Alev adında biyoloji hocasına hayat verdi. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

Rol aldığı diziler

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında