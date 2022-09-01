Beyaz saç teli koparılırsa daha çok çıkar mı? Uzman isim noktayı koydu

Yıllardır dilden dile dolaşan saçlarda çıkan beyaz teller koparılırsa yerine daha çok beyaz saç çıkacağı ile ilgili söylentilerin doğru olup olmadığı merak ediliyordu. Saç stil direktörü Mirza Batanovic konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Saçlardaki beyaz tellerin koparılmasıyla yerine daha çok beyaz saç çıkacağı söylentisi uzun yıllardır dilden dile dolaşıyor. Bu sebeple saçında beyaz tel çıkanlar bu saçları koparmak yerine ya makasla kısaltıyor ya da olduğu şekilde bırakıyor. Saç stil direktörü Mirza Batanovic, bu konuda merak edilen sorulara net bir şekilde cevap verdi.

Birebir bağlantısı yok

Saç stil direktörü Mirza Batanovic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Keşke, beyaz saç tellerini çektiğimizde yerinde onlarca beyaz saç telinin çıkacağı söylentisi doğru olsaydı. Böylelikle, kellik sorunu ortadan kalkardı. Günde 159 saç teli kaybetmek normal kabul ediliyor ancak bu durumun beyaz saç telleriyle birebir bağlantısı yok.

20 yaşından sonra…

Koparılan saç tellerinin yerleri bir süre dinleniyor, yaklaşık 3 ay içinde büyüme döngüsüne giriyor. 20 yaşından sonra her döngüde saç biraz daha inceliyor ve tekrar çıkması daha uzun zaman alıyor. Saçların oluşum döngüsü ortalama yılda bir kez gerçekleşiyor.

Stilist Jennifer Korab, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada saçları yolmanın saç kökünün travmatize olmasına neden olabileceğini belirtirken bu durumun beraberinde enfeksiyonu, hatta kelliği de getirebileceğini söyledi.

Saç tellerinin yarı saydam hale dönüşünü hızlandıran en önemli faktör…

Beyaz saç telleri, yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonu olarak biliniyor. Yıllar geçtikçe beyaz saç tellerindeki artışı durdurmak pek mümkün olmuyor. Stilist Helen Reavey, bu konuyla alakalı yaptığı açıklamalarda şu sözleri sarf etti:

Melanin, saça ve cilde renk veren pigmenttir. İnsan yaşlandıkça, pigment granüllerinin sayısında azalma başlıyor. Saç aslında beyaz veya griye dönmüyor yarı saydam hale geliyor. Biyolojik yapı, genetik faktörler ve çevresel etmenler, saç tellerinizin ne zaman yarı saydam hale geleceğine karar veriyor. Stres, saç tellerinin bu dönüşümünü hızlandıran en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yani bu açıklamaya göre siz bir tane beyaz saç teli çektiğinizde yerine yenileri gelmiyor, aradan zaman geçtiği için için ortaya çıkıyorlar.

Bu durumda ne yapılabilir?

Yarı saydam hale gelen saçlarınızın görüntüsünden rahatsızlık duyuyorsanız bu konuda uzmanlaşmış bir saç stilistine, saçlarınızın doğal renginde görünmesi için neler yapılabileceğini danışabilirsiniz.